Başkan Büyükkılıç'tan Doğu Garajı esnafına ziyaret

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Doğu Garajı'nda faaliyet gösteren esnafları ziyaret ederek, hayırlı işler temennisinde bulundu.

PAYLAŞ
  • 22.03.2023 16:57
  • Güncelleme: 22.03.2023 17:09
  • 52
Başkan Büyükkılıç'tan Doğu Garajı esnafına ziyaret
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Doğu Garajı’nda faaliyet gösteren esnafları ziyaret ederek, hayırlı işler temennisinde bulundu.

Başkan Büyükkılıç, Melikgazi ilçesinde bulunan kentin doğusuna hitap eden Doğu Garajı’ndaki esnafları ziyaret etti. Esnafı tek tek gezen ve bereketli işler dileyen Başkan Büyükkılıç, esnaflara talep ve istekleri olup olmadığını sordu. Esnaflara hayırlı işler dilerken, vatandaşlar ile sohbet eden Başkan Büyükkılıç, Ramazan-ı Şerif ayının da mübarek olmasını temenni etti.

Esnaf ziyareti sırasında deprem bölgesinden Kayseri’ye gelen bazı depremzede vatandaşlarla da karşılaşan Büyükkılıç, onlara da geçmiş olsun dileklerini iletti. Vatandaşlar, Başkan Büyükkılıç’a, deprem bölgesine desteklerinden dolayı teşekkür ettiler.

Vatandaşlar ve esnaflar, Büyükkılıç ile ziyaret esnasında bol bol hatıra fotoğrafı da çektirdi.

Başkan Büyükkılıç, Ahi ahlakı ile ahlaklanmış esnafların gönlünde yer edip, dualarını almak amacıyla esnaf ziyaretlerine devam edeceğini ve onların her zaman yanında yer aldıklarını ifade etti.

Büyükkılıç’a, ziyaret esnasında Genel Sekreter Hüseyin Beyhan ile daire başkanları eşlik etti.

galeri
galeri
galeri
galeri
galeri
galeri

İHA

Kayseri Gündem
HABERİ PAYLAŞ:
BUNLARA DA BAKIN
Başkan Palancıoğlu: 'Ramazan, bereket, af ve mağfiretlerle dolu bir ay'

Başkan Palancıoğlu: 'Ramazan, bereket, af ve mağfiretlerle dolu bir ay'

Talasgücü Belediyespor – Yozgatspor 1959 FK: 2-1

Talasgücü Belediyespor – Yozgatspor 1959 FK: 2-1

Başkan Büyükkılıç'tan Doğu Garajı esnafına ziyaret

Başkan Büyükkılıç'tan Doğu Garajı esnafına ziyaret

Sedat Kılınç: 'Kayseri ye hizmet için varım'

Sedat Kılınç: 'Kayseri ye hizmet için varım'

Battalgazi Mahallesi'nde 36 daire ve 3 dükkân için ihale yapıldı

Battalgazi Mahallesi'nde 36 daire ve 3 dükkân için ihale yapıldı

Ramazan ayı KUMSMALL'da bir başka

Ramazan ayı KUMSMALL'da bir başka

Çok Okunanlar
1
MTA Kayseri'nin Diri Fay Hatlarını Yayınladı

MTA Kayseri'nin Diri Fay Hatlarını Yayınladı

2
Kayseri, yüksek katlı bina ortalamasında ilk sırada

Kayseri, yüksek katlı bina ortalamasında ilk sırada

3
'Karabasan olarak bilinen etki uyku bozukluğudur, dini bir kavram değildir'

“Karabasan olarak bilinen etki uyku bozukluğudur, dini bir kavram değildir”

4
'Kayseri'de Korkuya Gerek Yok!'

'Kayseri'de Korkuya Gerek Yok!'

5
Savrun fayı kırılırsa Kayseri etkilenir mi?

Savrun fayı kırılırsa Kayseri etkilenir mi?

6
'Karabasan olarak bilinen etki uyku bozukluğudur, dini bir kavram değildir'

“Karabasan olarak bilinen etki uyku bozukluğudur, dini bir kavram değildir”

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Elitaş, Ankara'dan aday adayı oldu

Elitaş, Ankara’dan aday adayı oldu

Selçuk Melekoğlu, AK Parti Kocasinan İlçe Başkanı seçildi

Selçuk Melekoğlu, AK Parti Kocasinan İlçe Başkanı seçildi

DAHA FAZLA
Kayserispor, Ethem Balcı'nın sözleşmesini 3 yıl daha uzattı

Kayserispor, Ethem Balcı’nın sözleşmesini 3 yıl daha uzattı

Hırsızlara 3 aylık takip sonucu operasyon: 2.5 milyon TL değerinde yanmış kablo ele geçirildi

Hırsızlara 3 aylık takip sonucu operasyon: 2.5 milyon TL değerinde yanmış kablo ele geçirildi

Ramazanın vazgeçilmezi hurma ve hoşaflık ürünler tezgâhlarda yerini aldı

Ramazanın vazgeçilmezi hurma ve hoşaflık ürünler tezgâhlarda yerini aldı

Yakup Er, MHP aday adaylığı için başvuru yaptı

Yakup Er, MHP aday adaylığı için başvuru yaptı

Kayserispor'da Dimitrios Kolovetsios'un sözleşmesi 2 sene uzatıldı

Kayserispor’da Dimitrios Kolovetsios’un sözleşmesi 2 sene uzatıldı