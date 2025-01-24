Başkan Büyükkılıç'tan Enerji Fuarı'na ziyaret

Enerji sektörüne ev sahipliği yapan ve Atlas Fuarcılık tarafından organize edilen Kayseri Enerji Fuarı, üretimden depolamaya ve dağıtıma kadar enerji dünyasına adanmış bir fuar olarak dikkat çekiyor.

Sektördeki teknolojileri ve projeleri bir araya getirerek yenilikçi çözümler sunan fuar, 22 Ocak’ta kapılarını açarken, 25 Ocak’a kadar ziyaretçilerini ağırlayacak.

Büyükşehir, Enerji Fuarındaki Yerini Aldı

Kayseri Büyükşehir Belediyesi de Kayseri OSB Fuar Merkezi’nde yaklaşık 350 firmanın katıldığı Kayseri Enerji Fuarı’nda temiz enerji yatırımlarıyla yerini aldı. Yüzde yüz elektrikli otobüslerin de sergilendiği fuarda, Büyükşehir yetkilileri tarafından Türkiye’nin toplu ulaşımda ilk Rüzgâr Enerji Santrali projesi, KASKİ Güneş Enerji Santrali, Katı Atık Düzenli Depolama Tesisi, Beydeğirmeni Biyogaz Tesisleri ve Kayseri İleri Biyolojik Atık Su Arıtma Tesisi gibi birçok temiz enerji hakkında bilgiler verilip, enerji alanındaki yenilikçi hizmetler tanıtılıyor.

Fuarı ziyaret eden Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, stantları gezerek, yapılan çalışmalar hakkında bilgiler aldı. Başkan Büyükkılıç’a, ziyaret sırasında AK Parti Kayseri Milletvekili Dursun Ataş, AK Parti Kayseri İl Başkanı Hüseyin Okandan, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcıları Ufuk Sekmen ve Mücahid Soyak ile daire başkanları ve genel müdürler de eşlik etti.

Kayseri’de çevreyi gözeten bir anlayış ile enerji kaynaklarının etkin kullanımı doğrultusunda çalışmalar yaparak projeler ürettiklerini söyleyen Başkan Büyükkılıç, “AK Parti İl Başkanımız Hüseyin Okandan ve Milletvekilimiz Dursun Ataş ile birlikte tüm firmalarımızı tek tek ziyaret ettik” dedi.

Tüm firmaları tebrik eden Büyükkılıç, “Yaptığı enerji projeleri ile Büyükşehir Belediyesi Ulaşım A.Ş.’mizin de yer aldığı fuarda birbirinden değerli proje ve çalışmalar üreten tüm katılımcı firmaları tebrik ediyorum” diye konuştu.

Başkan Büyükkılıç, Türkiye’de toplu ulaşım sektöründeki ilk RES projesi olma özelliğine sahip ve toplu ulaşım ihtiyacını karşılayacak 3 türbinden oluşan Rüzgâr Enerji Santrali’nden KASKİ’nin Kayseri İleri Biyolojik Atık Su Arıtma Tesisi GES ve Karpuzsekisi GES projelerine, biyogazdan katı atık depolama tesisine kadar birbirinden önemli enerji yatırımları gerçekleştirdiklerini anlattı.

Yenilenebilir ve temiz enerji konusunda hassasiyet gösterdiklerini belirten Büyükkılıç, Kayserililere daha güvenli ve konforlu aynı zamanda da çevreci ulaşım hizmeti vermek için de gayret ettiklerinin altını çizdi.

Ziyaret ettiği stantlarda vatandaşların sıcak ve samimi ilgisiyle karşılaşan Başkan Büyükkılıç, beraberindeki heyet ile Ulaşım A.Ş.'nin yüzde yüz elektrikli otobüslerini de incelemeyi ihmal etmedi.