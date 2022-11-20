Başkan Büyükkılıç'tan Erciyes Manzaralı yürüyüş

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, yürüyüş sporunu Erciyes dağının muhteşem manzarasında gerçekleştirdi. Büyükkılıç, şehrin değerlerini ön plana çıkardı.

Sağlığı, sporu ve bunlarla birlikte şehrin turizmini hiçbir zaman gündeminden düşürmeyen Başkan Büyükkılıç, sağlıklı bir bedene sahip olmak için gerçekleştirdiği sabah yürüyüşünü Kayseri’nin en önemli turizm değeri olan Erciyes dağının manzarasında gerçekleştirirken, bunu da takipçileri ile paylaşmayı ihmal etmedi. Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, her platformda şehri ve şehrin değerlerini öne çıkarmaya özen gösterirken, sabah yürüyüşünü yaptığı Erciyes dağı manzaralı Ali dağında çekindiği fotoğrafı sosyal medya hesabından takipçileri ile paylaştı. Büyükkılıç paylaşımında, ‘Beyaz gelinliğine bürünmeye başlayan Erciyes’imizin ihtişamlı görünüşü Ali Dağı’mızdan bir başka güzel’ ifadelerinde bulundu.