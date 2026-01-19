Başkan Büyükkılıç'tan Erciyes'te 2 günlük turizm mesaisi

Kayseri’de, turizmin zirvesi ve amiral gemisi konumundaki toplam 112 kilometrelik pist uzunluğu, 19 mekanik tesis ve 41 farklı pist ile Türkiye’nin en büyük ve en donanımlı kayak merkezlerinden biri olan Erciyes Kayak Merkezi, sezon içerisinde 1 milyon ziyaretçiye ulaşırken, ziyaretçilerinden birisi de Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç oldu.

Hafta sonu zirvede yaptığı ziyarette Başkan Büyükkılıç, samimi ve misafirperver tutumu ile Türkiye ve dünyanın dört bir yanından gelen ziyaretçilerle görüşerek sohbet etti, fotoğraf çekindi, talep ve önerilerini dinledi.

Konuklara “Hoş geldiniz” diye seslenen Büyükkılıç, rastladığı her ziyaretçi ile tanıştı, görüştü, nerden geldiğini sordu.

Başkan Büyükkılıç’ın samimi ev sahipliğinden memnun olduğunu dile getiren ziyaretçiler de Büyükkılıç’a teşekkür ederek başarılar diledi.

Büyükkılıç'tan Erciyes'te ‘Teknik’ İnceleme

Teleferiklerin ve mekanik tesislerin bakım onarım merkezini ziyaret eden Başkan Büyükkılıç, burada yaptığı değerlendirmede ise “Erciyes bizim için sadece bir kayak merkezi değil, şehrimizin vitrini. Bu anlayışla teleferik sistemlerimiz, istasyonlarımızın teknik altyapısı, taşıma kapasiteleri ve bakım süreçleriyle ilgili tüm detayları Erciyes A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanımız Zafer Akşehirlioğlu’dan kapsamlı şekilde aldık. Sizlerin güvenliği ve konforu için çalışıyor, Erciyes’i her geçen gün daha iyi hale getirmek için gayret gösteriyoruz” ifadelerini kullandı.

Büyükkılıç ayrıca, Erciyes’te tatil yapan ünlü oyuncu Görkem Sevindik ile bir araya geldi. Başkan Büyükkılıç, “Sevilen dizi Eşref Rüya’nın Kadir’i ile Erciyes’te karşılaştık. Oynadığı karakterlere farklı bir hava katan Görkem Sevindik kardeşime kariyerinde başarılar ve Erciyes’te iyi tatiller diliyorum” diye konuştu.

Başkan Büyükkılıç’a ziyaretlerinde Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Fatih Temeltaş, Erciyes A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Zafer Akşehirlioğlu, Spor A.Ş. Genel Koordinatörü Fatih Çağan da eşlik etti.