Başkan Büyükkılıç'tan Erciyes'te jeotermal sondaj incelemesi

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Erciyes Dağı'nda sıcak su bulunmasına yönelik sürdürülen jeotermal sondaj çalışmalarını yerinde inceledi.

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  • 15.06.2023 12:55
  • Güncelleme: 15.06.2023 13:00
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Başkan Büyükkılıç'tan Erciyes'te jeotermal sondaj incelemesi
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Erciyes Dağı’nda sıcak su bulunmasına yönelik sürdürülen jeotermal sondaj çalışmalarını yerinde inceledi.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından kayak turizmi, dağ turizmi, yüksek irtifa kamp merkeziyle dünya çapında bir merkez olan Erciyes Dağı’nın termal turizm ile anılması için yapılan ‘Kayseri Erciyes Jeotermal Kuyusu Açılması’ çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Bu çerçevede, Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, jeotermal sondaj çalışmalarını inceleyerek, son durum hakkında bilgi aldı. Erciyes’in potansiyelini arttırmak ve 12 ay kullanılabilir bir cazibe merkezi haline getirmek için çalışmaların aralıksız sürdüğünü vurgulayan Başkan Büyükkılıç, “Şehrimizin marka değeri Erciyes’imizde devam eden sıcak su sondaj çalışmalarını inceleyerek, gelinen son durum hakkında bilgiler aldık” dedi.

Büyükkılıç, sahip olduğu imkânlar ve potansiyel ile Erciyes’i turizmin amiral gemisi olarak nitelendirerek, bölgede özverili çalışmaların devam ettiğini söyledi.

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İHA

Kayseri Gündem
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