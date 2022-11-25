Başkan Büyükkılıç'tan ERÜ'de aşure ikramı

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Rektörü Prof. Dr. Fatih Altun ile birlikte üniversite öğrencilerine ve vatandaşlara aşure ikram etti.

Gönül belediyeciliği faaliyetleri ve gençlere yönelik hizmetlerinin yanı sıra, eğitim öğretimin her kademesindeki öğrencilere olan yakın ilgi ve alakasıyla takdir toplayan Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Erciyes Üniversitesi yerleşkesinde Cuma namazının ardından Erciyes Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fatih Altun ile birlikte üniversite öğrencilerine ve vatandaşlara aşure ikramında bulundu.

Tüm Kayserililerle olduğu gibi her fırsatta öğrencilerle de iç içe olmaktan mutluluk duyduklarını ifade eden Başkan Büyükkılıç, “Her zaman söylediğimiz gibi hizmet noktasında öncelikli sıraya yerleştirdiğimiz gençlerimiz, bizim en büyük servetimiz. Gençlerimizle iç içe, gönül gönüle olmanın tadı elbette ki bir başka. Gençlerimizi çok seviyoruz. Gençlerimiz başta olmak üzere tüm Kayserililere hizmet etmeye gayret ediyoruz” dedi.

Öğrencilerle ve vatandaşlarla sohbet eden ve onlara aşure ikramında bulunan Büyükkılıç, öğrencilere derslerinde başarılar diledi. Öğrencilerde ilgi, alaka ve aşure ikramından dolayı Başkan Büyükkılıç ve Rektör Altun’a teşekkür etti.