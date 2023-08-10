Başkan Büyükkılıç'tan ERÜ Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Kemaloğlu'na ziyaret

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Alper Kemaloğlu'na nezaket ziyaretinde bulundu.

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  • 10.08.2023 11:37
  • Güncelleme: 10.08.2023 11:53
Başkan Büyükkılıç'tan ERÜ Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Kemaloğlu'na ziyaret
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Alper Kemaloğlu’na nezaket ziyaretinde bulundu.

Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, bir doktor başkan olarak Kayseri’nin sağlığın merkezi olmasına yönelik büyük gayretler gösterirken, bu alanda sağlık alanındaki yöneticiler ile sık sık istişareler etmeye devam ediyor. Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Alper Kemaloğlu’nu makamında ziyaret eden Başkan Büyükkılıç, “Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanımız Prof. Dr. Alper Kemaloğlu’nu ziyaret ettik. Misafirperverlikleri için kıymetli dekanımıza teşekkür eder, çalışmalarında kolaylıklar dilerim” dedi. Kayseri, sağlık ile anılan, sağlık turizmi potansiyeli çok yüksek olan, sağlık altyapısı da güçlü olan bir şehir olduğunu belirten Büyükkılıç, bu alanda fedakârca çalışma yapan tüm sağlık ekibine teşekkürlerini iletti. Başkan Büyükkılıç, Kayseri’de sağlam ve kaliteli sağlık altyapısıyla şehri bir sağlık merkezi haline getirme yolunda gayretlerini sürdüreceklerini ifade etti.

Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Kemaloğlu da Başkan Büyükkılıç’a ziyaretlerinden ve sağlık alanında yaptığı çalışmalardan dolayı teşekkür etti.

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İHA

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