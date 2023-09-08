Başkan Büyükkılıç'tan Esnaf ziyareti

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, kentin adeta ticaretin kalbi olan Camikebir Mahallesi'nde esnaflarla bir araya gelerek, hayırlı işler temennisinde bulundu.

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  • 08.09.2023 10:46
  • Güncelleme: 08.09.2023 15:35
Başkan Büyükkılıç'tan Esnaf ziyareti
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, kentin adeta ticaretin kalbi olan Camikebir Mahallesi’nde esnaflarla bir araya gelerek, hayırlı işler temennisinde bulundu.

Sık sık esnafların talep ve önerilerini yerinde dinlemeye devam eden Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, bu çerçevede Camikebir Mahallesi’nde esnaf ve vatandaşla bir araya geldi. Başkan Büyükkılıç, burada esnaf ve vatandaşlarla sohbet ederek, varsa talep ve önerilerini dinledi. Esnafları tek tek gezen Başkan Büyükkılıç, ziyarette esnafa hayırlı işler ve bereketli kazançlar diledi. Vatandaşlar ve esnaflar tarafından sıcak ve samimi karşılanan Başkan Büyükkılıç’a esnaflar teşekkür ederek memnuniyetlerini dile getirdiler.

Büyükkılıç’a, gezi esnasında Genel Sekreter Yardımcıları Hamdi Elcuman ve Ali Hasdal ile daire başkanları eşlik etti.

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İHA

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