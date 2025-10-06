Başkan Büyükkılıç'tan Filistin'e Küresel Sumud Filosu'na Destek

Her fırsatta dünyanın çeşitli bölgelerindeki zulümleri lanetleyerek, mazlumlara desteklerini ifade eden Başkan Büyükkılıç, dünyanın karşısında tek yürek olduğu İsrail barbarlığına karşı Filistin’e destek amacıyla düzenlenen etkinliklere de bizzat katılarak destek veriyor.

Büyükkılıç bu kapsamda, Kayseri İlim Yayma Cemiyeti tarafından düzenlenen “Kayseri’den Filistin’e Küresel Sumud Filosu’na Destek” bisiklet turuna katılarak, Kayserililer ile birlikte Filistin için pedalladı.

Kayseri Cumhuriyet Meydanı’nda düzenlenen etkinliğe Başkan Büyükkılıç’ın yanı sıra Sivil Toplum Kuruluşları temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Anlamlı etkinliğe dair açıklamalarda bulunan Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, “Sumud Filosu ile ilgili yapılmış olan bu anlamlı çalışmadan dolayı İlim Yayma Cemiyetimizin kıymetli yöneticilerini ve STK’larımızın kıymetli mensuplarını tebrik ediyor, alnından öpüyor, bağrıma basıyorum” dedi.

Başkan Büyükkılıç, Küresel Sumud Filosu’nun dünyaya gereken mesajı verdiğinin altını çizerek, “Sayın Cumhurbaşkanımızın önderliğinde Sumud Filosu ile ilgili dün getirilen 36’sı Türk olmak üzere 137 kişilik kafile ülkemize ulaştı ve hepimiz sevinç çığlığına boğulduk ama en önemlisi, anlamlı olanı mesajın verilmiş olması. Dünyada bu konuda ilgili mesajın verilmesiydi. Türkiye’mizde değişik yerlerde etkinlikler yapılıyor. Sonuç itibariyle Ankara’da, İstanbul’da Türkiye’mizin her yerinde, dünyanın her yerinde bu katliama, bu soykırıma sessiz kalınmıyor. Bu alanda gayret gösteren tüm kurum, kuruluş ve devletleri tebrik ediyor, teşekkür ediyorum. Biz de Kayseri’de pedallayarak sesimizi duyurup, bu destekte varız diyoruz” ifadelerini kullandı.

Büyükkılıç daha sonra start kornasının çalması ile başlayan etkinlikte Kayserililerle birlikte Filistin için pedal çevirdi. Başkan Büyükkılıç’a etkinlikte vatandaşların ilgisi yoğun olurken, Büyükkılıç gençler başta olmak üzere katılımcılar ile yakından ilgilendi.

Cumhuriyet Meydanı’ndan başlayan “Kayseri’den Filistin’e Küresel Sumud Filosu’na Destek” bisiklet turu, Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi Esenyurt Kapı’da tamamlanırken etkinliğe gencinden yaşlısına çok sayıda vatandaş katılarak Küresel Sumud Filosu’na ve Filistin’e destek mesajı verdi.