Başkan Büyükkılıç'tan Gazeteciler Bayramı Mesajı

Başkan Büyükkılıç mesajında, Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün deyimiyle; basının milletin müşterek sesi olduğunu vurgulayarak, basın mensuplarının ‘Gazeteciler ve Basın Bayramı’nı tebrik etti.

Mesajında, gazetecilerin ve basının toplumdaki önemine vurgu yapan Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, 24 Temmuz 1908 tarihinde II. Meşrutiyet’in ilanı ile Türk basınında sansürün kaldırılmasının, o günden bugüne Basın Bayramı olarak kutlandığını dile getirerek, “2. Meşrutiyet’in ilanı ile Türk basınında sansür kaldırıldı. O günden beri artık Basın Bayramı olarak kutlanan bu gün, basın tarihinde yeni bir dönemin kapılarını araladı. Bu vesile ile kalemlerini insanımız için insanlık için kullanan tüm gazetecileri minnetle anıyor, çalışmalarında başarılar ve kolaylıklar diliyor, Basın Bayramlarını tebrik ediyorum” ifadelerinde bulundu.

Gazeteciler ve Basın Bayramı münasebeti ile paylaştığı mesajında Kurtuluş Savaşı’nda kalemleri ile mücadeleye destek veren gazetecileri de rahmetle ve minnetle andığını dile getiren Büyükkılıç, vatanın selameti, insanlığın iyiliği yararına çalışan tüm gazetecilerin de özel günlerini tebrik ederek, “Vatanın selameti, insanlığın iyiliği için yazan, yayın yapan, özveri gösteren gazetecilerimize başarılar, kolaylıklar diliyorum. Onları tebrik ediyorum. Aklı ve vicdanı berrak, niyeti ve samimiyeti düzgün, üslubu düzeyli ve amacı uygun tüm gazetecilerimizin kalemleri güçlü olsun. Bu minvaldeki geleceğin gazetecilerine de muvaffakiyetler diliyorum” şeklinde düşüncelerini paylaştı.

Başkan Büyükkılıç, basının demokratik toplumlarda önemli bir gücü bulunduğunu, bu gücün insanlığın faydasına olduğunu, basının gücünü ise doğruluk ve tarafsızlıktan aldığını vurgulayarak, şunları dile getirdi:

“Basın demokratik toplumlarda yasama, yürütme ve yargıdan sonra 4’üncü güç olarak bilinir. Bu güç tabi ki olumlu, gerekli, insanlık yararınadır. Bu doğrultuda basın ise gücünü doğruluk ve tarafsızlıktan alır. Kamuoyu adına ve yararına yayınlar yapar. Bağımsız bir denetim unsurudur. Tüm bunlarla birlikte demokrasinin de olmazsa olmazıdır.”

Basında sansürün kaldırılmasının yanı sıra adeta altından sınırlar ile bir çerçevenin de çizildiğine işaret eden Büyükkılıç, Anayasa’da belirtilen sınırlarla birlikte, Basın Ahlak Yasaları ve Basın Meslek İlkeleri çerçevesinde kamu yararı gözetilerek gerçekleştirilen gazetecilik faaliyetlerinin hem vatandaşlara hem değerlere hem demokrasiye hem gazetecilik mesleğine hem de insanlığa faydalı olarak katkı sağlayacağını belirtti.

Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, mesajının sonunda gazetecilere sağlıklı uzun ömürler temennisinde bulunarak Gazeteciler ve Basın Bayramı’nı tebrik etti. Büyükkılıç basın emekçilerine çalışmalarında kolaylıklar diledi.