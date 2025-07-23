Başkan Büyükkılıç'tan Gazetemize Tebrik Mesajı

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh BÜYÜKKILIÇ, Kayseri Gündem Haber Sitesi paralelinde yayın hayatına başlayan haftalık gazetemiz 'Kayseri Gerçek Gündem'in yayın hayatına başlamasından dolayı bir tebrik mesajı iletti.

Başkan Büyükkılıç'tan Gazetemize Tebrik Mesajı

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh BÜYÜKKILIÇ, Osman Gerçek yönetimindeki Kayseri Gündem İnternet Haber Sitesi paralelinde yayın yapacak olan "Kayseri Gerçek Gündem Gazetesi" adıyla haftalık yayın hayatına başlamasından duyduğu memnuniyeti dile getirdi. 

Başkan BÜYÜKKILIÇ, yerel basının demokratik toplumlar için hayati bir öneme sahip olduğunu vurgulayarak, gazetenin doğru bilgilendirme ve şehrin gelişimine katkı sağlama konusundaki rolünü takdir etti.

Başkan, yeni yayın döneminin hayırlı olmasını temenni ederek, gazetenin uzun soluklu ve başarılı bir yayın hayatı sürmesini diledi. Ayrıca, tüm ekibe başarılar ve kolaylıklar dileyerek, yerel basının önemine dikkat çekti. Bu mesaj, Kayseri Gündem Gazetesi'nin geleceği için umut verici bir destek niteliği taşıyor.

Haber Merkezi

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