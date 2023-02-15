Başkan Büyükkılıç'tan Gaziantep'e destek ziyareti

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, depremin derinden etkilediği Gaziantep'e destek ziyaretinde bulunarak, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin'e 'geçmiş olsun' dileklerinde bulundu.

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  • 15.02.2023 12:29
  • Güncelleme: 15.02.2023 14:02
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Başkan Büyükkılıç'tan Gaziantep'e destek ziyareti
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, depremin derinden etkilediği Gaziantep’e destek ziyaretinde bulunarak, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin’e ‘geçmiş olsun’ dileklerinde bulundu.

Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, beraberindeki heyet ile birlikte Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerden etkilenen Gaziantep’e gitti. Burada Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin’e ‘geçmiş olsun’ dileklerinde bulunan Başkan Büyükkılıç, önceki dönem Adalet Bakanı Abdülhamit Gül ve Gaziantep Valisi Davut Gül ile birlikte bölgede incelemelerde bulundu. Büyükkılıç, konu ile ilgili yaptığı açıklamada, “Gaziantep İslâhiye’deyiz. Burada Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Fatma Şahin ve önceki dönem Adalet Bakanımız Abdülhamit Gül ve Gaziantep Valisi Sayın Davut Gül ile birlikte konteyner kentlerin kurulacağı yerlerde incelemelerde bulunduk” diye konuştu.

Kayseri olarak var güçleri ile çalıştıklarını ifade eden Başkan Büyükkılıç; “Biz Kayseri olarak deprem afetini yaşayan tüm illerimize destek vermek için var gücümüzle çalışıyoruz. Bu manada Gaziantep’in de ihtiyaçlarına yetişmek için elimizden gelenden fazlasını yapmak için çalışacağız” dedi.

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İHA

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