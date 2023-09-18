Başkan Büyükkılıç'tan Gaziler Günü mesajı

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Başkan Büyükkılıç, “Vatan için, millet için, bağımsızlık için, bütün bu milli manevi değerler uğrunda şehit olmayı göze alarak cepheye giden, gazi olan ecdadımıza minnet duyuyorum” dedi.

Türkiye’nin bugünlerini borçlu olduğu aziz şehitler ile birlikte kahraman gazilerin de olduğunu ifade eden Başkan Büyükkılıç, Gaziler Günü’nü tebrik etti. Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, şehit olmak için cepheye giden, vatan için millet için bağımsızlık gibi milli manevi değerleri uğruna şehadeti göze alan gazilere minnet duyduğunu ifade etti.

“VATAN İÇİN, MİLLET İÇİN, BAĞIMSIZLIK İÇİN”

Başkan Büyükkılıç, ‘Bayrakları bayrak yapan üstündeki kandır, toprak, eğer uğrunda ölen varsa vatandır’ şeklinde Türkiye’nin tarihini anlatan meşhur beyitleri hatırlatarak, mesajında şunları söyledi:

“Bayrakları bayrak yapan üstündeki kandır, toprak, eğer uğrunda ölen varsa vatandır. Bu uğurda kahraman ecdadımız gözünü budaktan esirgemeden, adeta canını dişine takarak, dişiyle tırnağı ile vatan müdafaasını yapmış, mücadelesinde Allah’ın yardımı ile muvaffak olmuş ve şükürler olsun ülkemiz bu günlere gelmiştir. Vatan için, millet için, bağımsızlık için, bütün bu milli manevi değerleri uğrunda şehit olmayı göze alarak cepheye giden, gazi olan ecdadımıza minnet duyuyorum, tüm vefat eden gazilerimize Cenab-ı Allah’tan rahmet diliyor, yaşayan gazilerimize de hayırlı sağlıklı uzun ömürler diliyorum. Allah hepsinden razı olsun.”

Bir ülkenin en önemli, en kıymeti ve en kutsal miraslarından birisinin de bugünlere gelmesinde canını ortaya koyan şehit ve gaziler olduğunu vurgulayan Başkan Büyükkılıç, “Bir ülkenin varoluş ve egemen oluş gayreti en hayati görevidir. Bir ülke var olsa ki, egemen olsa ki ardından diğer unsurlar gerçekleşebilsin. Bu yüzden bu süreçteki mücadelede en önemli ve en etkili kuvvet, ülkesi, vatanı ve milli manevi değerleri için canını feda etmeye hazır olan, idarecisinden vatandaşına kadar topyekûn canını veren şehitleridir, kalan gazileridir, sonra topudur, tüfeğidir, cephanesidir. Şükürler olsun bizim ecdadımız da evvelden bugüne bu düşüncede ve eylemde olmuş bizlere bu vatanı emanet etmiştir” diye konuştu.

Tüm kahraman gazilerin Gaziler Günü’nü kutlayan Büyükkılıç, “Bizler de aynı anlayışta el üstünde tutacağımız vatanımızı geliştireceğiz, güzelleştireceğiz, muhafaza ve müdafaa edeceğiz. Bu duygu, düşünce ve kaygıyla Gaziler Günü’nü kutluyor, ezelden ebede tüm şehit ve gazilerimize minnet duyduğumu da duyacağımı da belirtmek istiyorum” dedi.