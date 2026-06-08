Başkan Büyükkılıç'tan geleceğin sporcularına ziyaret

Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Büyükşehir Belediyesi Spor A.Ş. bünyesinde hizmet veren masa tenisi salonunu ziyaret ederek geleceğin sporcularıyla buluştu. Sporcuların antrenmanlarını yakından takip eden Başkan Büyükkılıç, gençlerle sohbet ederek başarı hikâyelerini dinledi.

Ziyaret sırasında sporcuların gösterdiği performanstan duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Büyükkılıç, Kayseri’nin spor altyapısını güçlendirmeye ve gençlerin her alanda gelişimine katkı sunmaya devam ettiklerini ifade etti.

“Geleceğin sporcularını yetiştiriyoruz” diyen Büyükkılıç, “Belediyemiz Spor A.Ş. bünyesinde faaliyet gösteren masa tenisi salonumuzda eğitim gören evlatlarımızın azmi, disiplini ve elde ettikleri başarılar bizleri son derece mutlu ediyor. Gençlerimizin enerjisi, kararlılığı ve hedeflerine olan inancı gerçekten takdire şayan. Maşallah, başarıdan başarıya koşuyor, kazandıkları madalyalarla hem ailelerini hem de şehrimizi gururlandırıyorlar” değerlendirmesinde bulundu.

Başkan Büyükkılıç, 2029 Dünya Spor Başkenti Kayseri’de elde edilen başarılarda emeği bulunan antrenörlere, yöneticilere ve ailelere teşekkür ederek, genç sporcuların gelecekte ulusal ve uluslararası arenalarda daha büyük başarılara imza atacağına inandığını ifade etti.

Ziyarette Başkan Büyükkılıç’a, Kayseri Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Fatih Temeltaş da eşlik etti.