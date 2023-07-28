Başkan Büyükkılıç'tan Hacılar Belediye Başkanı Özdoğan'a ziyaret

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan’ı ziyaret etti.

Hem kent merkezinde hem de ilçelerde yoğun bir şekilde çalışmalarını sürdüren Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, ilçelere yönelik yatırım değerlendirme ziyaretlerine devam ediyor. Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan’ı makamında ziyaret eden Başkan Büyükkılıç, ilçede planlanan çalışmalarla ilgili istişarelerde bulundu. Uyum kültürü içerisinde Hacılar’a hizmet etmeye devam edeceklerini vurgulayan Büyükkılıç, “Hacılar Belediye Başkanımız Bilal Özdoğan’ı ziyaret ederek, ilçemizde devam eden ve yapılacak çalışmalarla ilgili değerlendirmelerde bulunduk” dedi.

Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan da Başkan Büyükkılıç’ı Hacılar’da misafir etmekten mutluluk duyduğunu belirterek, ilçeye hizmetlerinden dolayı Büyükkılıç’a teşekkür etti.