Başkan Büyükkılıç'tan Hacılar'da Ramazan Ziyareti

Ramazan-ı Şerif’in birlik, beraberlik, kardeşlik ve bereketini ilçe ilçe tüm Kayserililerle paylaşan Başkan Büyükkılıç, ilçe ziyaretlerini sürdürüyor.

Bu çerçevede Büyükkılıç, Erciyes’in eteklerindeki Hacılar ilçesini ziyaret etti. İlçede faaliyet gösteren esnafları ziyaret ederek hayırlı ve bereketli işler temenni eden Başkan Büyükkılıç, vatandaşlarla da sıcak ve samimi sohbetler gerçekleştirdi.

Büyükkılıç’a esnaf ziyaretlerinde AK Parti Kayseri İl Başkanı Hüseyin Okandan, AK Parti Hacılar İlçe Başkanı Fazilet Kahraman, Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan ve Büyükşehir Belediye Meclisi Başkan Vekili Ahmet Bostancı eşlik etti.

Başkan Büyükkılıç daha sonra Hacılar Kaymakamı Cüneyt Caner’i ziyaret ederek, Caner’e çalışmalarında başarı ve kolaylıklar diledi. Kaymakam Caner de nazik ziyaretlerinden dolayı Büyükkılıç’a teşekkür etti.

Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan’ı da makamında ziyaret etti. Ziyarette birlik, beraberlik ve dayanışma içerisinde Kayseri’nin her köşesine hizmet etmeye devam edeceklerini ifade eden Başkan Büyükkılıç, misafirperverliklerinden dolayı Başkan Özdoğan’a, her zamanki sıcak ve samimi, güler yüzlü ilgilerinden dolayı da Hacılarlılara teşekkür etti. Özdoğan da ilçeye hizmetleri ve ziyaretlerinden dolayı Büyükkılıç’a teşekkürlerini iletti.