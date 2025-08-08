Başkan Büyükkılıc'tan Halkla Samimi Buluşma

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Cami Kebir bölgesinde gerçekleştirdiği esnaf ziyaretinde gönül belediyeciliğinin en güzel örneklerini sergilemeye devam etti. Vatandaşla içten sohbetler gerçekleştiren Başkan Büyükkılıç, dualarda buluştu, talepleri yerinde dinledi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, her fırsatta sahada, vatandaşın ve esnafın yanında olmaya devam ediyor. Gönül belediyeciliğini bir anlayıştan öte bir hizmet düsturu olarak benimseyen Başkan Büyükkılıç, bu kapsamda Cami Kebir bölgesindeki esnafları ziyaret ederek, hemşehrileriyle samimi bir buluşma gerçekleştirdi.

Cuma namazını Cami Kebir’de kılan Büyükkılıç, namaz sonrası bölgedeki esnafı tek tek dolaşarak, hem hal hatır sordu hem de talepleri dinledi. Gönülden gerçekleşen sohbetlerde vatandaşlarla bağını daha da güçlendiren Başkan Büyükkılıç, “Cami Kebir’de eda ettiğimiz Cuma namazının ardından, şehrimizin güzel insanlarıyla bir araya gelerek, gönülden sohbetler ederek hal hatırlarını sorduk, dualarımızı paylaştık. Bu mübarek günün bereketinden hep birlikte nasiplendik” dedi.

Ziyaret boyunca esnafın içten karşılaması ve vatandaşların yoğun ilgisi dikkat çekerken, Başkan Büyükkılıç özellikle çocuklar ve gençlerle hatıra fotoğrafı çektirmeyi ihmal etmedi. Alışveriş yapan vatandaşların da sıcak ilgisiyle karşılaşan Büyükkılıç, her yaştan hemşehrisiyle bir kez daha gönül bağı kurdu.

Talep ve önerileri yerinde dinleyen Başkan Büyükkılıç, “Kayseri’mizi ortak akılla, esnafımız ve vatandaşlarımızla birlikte geleceğe taşıyoruz. Biz birlikte güçlüyüz, birlikte Kayseri’yiz” ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi

