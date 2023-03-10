Başkan Büyükkılıç'tan hasar açıklaması
Kayseri'nin Hacılar ilçesi merkezli meydana gelen deprem sonrası Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç 'Hacılar Karpuzsekisi'ndeki tek katlı yığma bir yapıda oluşan hasarın dışında şehrimizde ciddi bir hasara rastlanmamıştır' açıklamasını yaptı.
- 10.03.2023 09:18
- Güncelleme: 10.03.2023 09:18
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Kayseri'de merkez üssü Hacılar ilçesi olan saat 05:28’de 4,8 şiddetinde deprem meydana geldi. Kentin bir çok yerinde hissedilen deprem sonrasında Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda “Sahadaki ekiplerimizin ve alt yapı kuruluşlarımızın yaptığı incelemelerde merkez üssü Hacılar Karpuzsekisi’ndeki tek katlı yığma bir yapıda oluşan hasarın dışında şehrimizde ciddi bir hasara rastlanmamıştır. Tekrar tüm hemşehrilerime geçmiş olsun diyorum” ifadelerini kullandı.
1ha
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