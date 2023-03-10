Başkan Büyükkılıç’tan hasar açıklaması

Kayseri'de merkez üssü Hacılar ilçesi olan saat 05:28’de 4,8 şiddetinde deprem meydana geldi. Kentin bir çok yerinde hissedilen deprem sonrasında Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda “Sahadaki ekiplerimizin ve alt yapı kuruluşlarımızın yaptığı incelemelerde merkez üssü Hacılar Karpuzsekisi’ndeki tek katlı yığma bir yapıda oluşan hasarın dışında şehrimizde ciddi bir hasara rastlanmamıştır. Tekrar tüm hemşehrilerime geçmiş olsun diyorum” ifadelerini kullandı.