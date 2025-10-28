  • Haberler
  • Gündem
  • Başkan Büyükkılıç'tan hayvanseverlere 'Cumhuriyet Jesti'

Başkan Büyükkılıç'tan hayvanseverlere 'Cumhuriyet Jesti'

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda Anadolu Harikalar Diyarı Hayvanat Bahçesi'ni ücretsiz ziyaret imkânı sunacaklarını duyurdu.

Başkan Büyükkılıç'tan hayvanseverlere 'Cumhuriyet Jesti'

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, hayvan sevgisi ve farkındalık konusunda özel gün ve haftaları fırsata çevirmeye devam ediyor.

Bu çerçevede Başkan Büyükkılıç, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla Anadolu Harikalar Diyarı içerisinde yer alan Hayvanat Bahçesi’nin vatandaşlara ücretsiz olarak açılacağını duyurarak, çocuklar başta olmak üzere Kayserilileri doğaya ve canlılara olan toplumsal duyarlılığı arttırmak adına hayvanat bahçesine davet etti.

Yalnızca insanlara değil, kentin tüm canlılarına yönelik hizmet anlayışını sürdüren Büyükkılıç, bu özel günde özellikle çocukları ve aileleri, sevgiyle hayvanlarla buluşturmak istediklerini belirterek, “29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla Anadolu Harikalar Diyarı Hayvanat Bahçemizi Çarşamba günü tüm vatandaşlarımıza ücretsiz olarak açıyoruz. Bu anlamlı günde tüm hemşehrilerimizi çocuklarıyla birlikte hayvanat bahçemizi ziyaret etmeye davet ediyorum” dedi.

Haber Merkezi

Bakmadan Geçme

Kayseri'de dağcılar, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı için Erciyes zirvesine yola çıktı
Kayseri’de dağcılar, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı için Erciyes zirvesine yola çıktı
2026 yılı hac kura tarihi belli oldu
2026 yılı hac kura tarihi belli oldu
Kayseri'de 'Türkiye-Almanya Danışma Günleri' düzenlenecek
Kayseri’de ‘Türkiye-Almanya Danışma Günleri’ düzenlenecek
Uluslararası Öğrenciler Akademisinden 'Bi Dünya Sanat' Sergisi
Uluslararası Öğrenciler Akademisinden 'Bi Dünya Sanat' Sergisi
Doktor Başkan'ın terketmediği gelenek: 'Sabah Yürüyüşü'
Doktor Başkan'ın terketmediği gelenek: 'Sabah Yürüyüşü'
OECD ülkeleri arasında en hızlı büyüyen ikinci ülke Türkiye oldu
OECD ülkeleri arasında en hızlı büyüyen ikinci ülke Türkiye oldu
Kayseri Gündem - Bizi Sosyal Medyada Takip Edin!
Facebook X.com Instagram
WhatsApp İhbar Hattı
0533 704 84 10
ÇEKİN, GÖNDERİN, YAYINLAYALIM!