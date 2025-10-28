Başkan Büyükkılıç'tan hayvanseverlere 'Cumhuriyet Jesti'

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, hayvan sevgisi ve farkındalık konusunda özel gün ve haftaları fırsata çevirmeye devam ediyor.

Bu çerçevede Başkan Büyükkılıç, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla Anadolu Harikalar Diyarı içerisinde yer alan Hayvanat Bahçesi’nin vatandaşlara ücretsiz olarak açılacağını duyurarak, çocuklar başta olmak üzere Kayserilileri doğaya ve canlılara olan toplumsal duyarlılığı arttırmak adına hayvanat bahçesine davet etti.

Yalnızca insanlara değil, kentin tüm canlılarına yönelik hizmet anlayışını sürdüren Büyükkılıç, bu özel günde özellikle çocukları ve aileleri, sevgiyle hayvanlarla buluşturmak istediklerini belirterek, “29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla Anadolu Harikalar Diyarı Hayvanat Bahçemizi Çarşamba günü tüm vatandaşlarımıza ücretsiz olarak açıyoruz. Bu anlamlı günde tüm hemşehrilerimizi çocuklarıyla birlikte hayvanat bahçemizi ziyaret etmeye davet ediyorum” dedi.