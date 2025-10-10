Başkan Büyükkılıç'tan Hunat Esnafına Ziyaret

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, gönül belediyeciliği anlayışı çerçevesinde şehir merkezindeki temaslarını sürdürüyor. Başkan Büyükkılıç, AK Parti Kayseri İl Başkanı Hüseyin Okandan ile birlikte Hunat Camii’nde kıldığı Cuma namazının ardından Hunat Mahallesi esnafını ziyaret etti.

Ziyaret kapsamında vatandaşlarla sıcak sohbetler gerçekleştiren Başkan Büyükkılıç, esnafın talep, öneri ve beklentilerini dinledi. Esnafa hayırlı işler ve bol kazançlar temennisinde bulunan Başkan Büyükkılıç, “Bizler her zaman esnafımızın yanındayız. Onların görüşleri, şehrimizi daha yaşanabilir hale getirmek adına çok kıymetli” ifadelerini kullandı.

Vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılaşan Başkan Büyükkılıç, ziyareti sırasında birçok hemşehrisiyle hatıra fotoğrafı çektirdi. Samimi ve sıcak bir atmosferde geçen ziyaretlerde Başkan Büyükkılıç, birlik ve beraberlik mesajı vererek, “Rabbim şehrimize huzur, hemşehrilerimize sağlık ve bereket nasip etsin” dedi.

Esnaf ve vatandaşlar ise Başkan Büyükkılıç’a hizmetlerinden ve sahadaki aktif çalışmalarından dolayı teşekkür ederek, Büyükşehir Belediyesi’nin sağladığı hizmetlerin önemine dikkat çekti.