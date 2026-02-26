Başkan Büyükkılıç'tan İki ilçeye Teşkilat Ziyareti

Ramazan ayının birlik, beraberlik, dayanışma ve kardeşlik ruhunu tüm Kayserililerle birlikte yaşama, iftar ve sahurun bereketli sofralarında toplumun her kesiminden hemşehrisi ile buluşma gayretini sürdüren Başkan Büyükkılıç, Ramazan-ı Şerif’in 7’nci gününde Yahyalı ve Yeşilhisar ilçelerini ziyaret etti.

Büyükkılıç, ilk olarak elması, halısı, şelaleleri ve yaylaları ile ünlü Kayseri’nin doğal güzellikleri ile cezbeden ilçelerinden biri Yahyalı ilçesini ziyaret etti. Başkan Büyükkılıç’a Yahyalı ziyaretinde AK Parti Kayseri İl Başkanı Hüseyin Okandan, AK Parti Kayseri İl Kadın Kolları Başkanı Meral Koşar, AK Parti Kayseri İl Gençlik Kolları Başkanı Kemal Yiğit Güler, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcıları Mustafa Türkmen ve Fatih Temeltaş, KASKİ Genel Müdürü Yavuz Çağan ve Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Daire Başkanı Yasin Harmancı eşlik etti.

Başkan Büyükkılıç, ilçedeki ziyaretlerine Yahyalı Ulu Camii’nde eda edilen öğle namazının ardından esnaf ziyaretleri ve vatandaş buluşmaları ile başladı.

İlçede faaliyet gösteren esnafı ziyaret eden Büyükkılıç, esnaf ve alışveriş yapan vatandaşlarla bir araya geldi. Yahyalılıların samimi ilgi ve sevgisiyle karşılaşan Başkan Büyükkılıç, ilçe sakinlerinin Ramazan-ı Şeriflerini tebrik ederek onlarla sohbet etti. Büyükkılıç, esnaf ve vatandaşların talep ve önerilerini de bizzat dinlerken ilçe sakinleri, hizmetlerinden dolayı Başkan Büyükkılıç’a teşekkürlerini ilettiler. Büyükkılıç, esnafa hayırlı ve bereketli işler temennisinde bulundu.

Başkan Büyükkılıç, daha sonra AK Parti Yahyalı İlçe Teşkilatı’nı ziyaret ederek AK Parti Yahyalı İlçe Başkanı Adem Sarıçiçek ve teşkilat mensupları ile buluştu.

Burada teşkilat mensuplarına hitap eden Başkan Büyükkılıç, Yahyalı’da olmaktan huzur ve mutluluk duyduklarını ifade ederek, “Belediye olarak Türkiye’de 30 büyükşehir içerisinde yatırıma en çok pay ayıran bir büyükşehiriz. Bu imkânı, bu fırsatı veren sizlere teşekkür ediyor, nasip eden Cenab-ı Allah’a şükrediyoruz” dedi.

Büyükkılıç, gece gündüz demeden çalışmaya devam edeceklerini kaydederek, “Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın dava arkadaşları olarak yükünü çekmek hepimizin görevi. Gece demeyecek, gündüz demeyeceğiz, çalışacağız. Kayseri’mizin Türkiye’ye örnek olması lazım. Ele ele vererek yol almalıyız. Bu anlayış içerisinde koşacağız, koşturacağız” ifadelerini kullandı.

KASKİ’nin su fiyatları tarifesi ile Kayseri’nin içme suyu ücret tarifesi sıralamasında 30 büyükşehir içerisinde en uygun fiyatlı ikinci şehir olduğunu hatırlatan Başkan Büyükkılıç, “Suyumuz içilen ve kullanılan su” diyerek Büyükşehir Belediyesi tarafından Yahyalı’ya yapılan yatırımlardan söz etti.

Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, teşkilat ziyaretinin ardından Yahyalı Kaymakamı İbrahim Gültekin’i ziyaret etti. Başkan Büyükkılıç, sıcak ve samimi bir ortamda gerçekleşen ziyarette Kaymakam Gültekin’e görevinde başarılar dilerken, Gültekin de Büyükkılıç’a nazik ziyaretlerinden dolayı teşekkür etti.

Büyükkılıç’tan Yahyalı Belediye Başkanı Öztürk’e Ziyaret

Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Yahyalı Belediye Başkanı Esat Öztürk’ü de makamında ziyaret etti. Başkan Büyükkılıç, sıcak ve samimi bir ortamda gerçekleşen ziyarette, misafirperverlikleri için Başkan Öztürk’e teşekkür ederken Öztürk de ilçeye hizmetleri ve nazik ziyaretlerinden dolayı Büyükkılıç’a teşekkür etti.

Başkan Büyükkılıç, Yeşilhisar İlçesini Ziyaret Etti

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Yahyalı ziyaretinin ardından peri bacaları ve kaya kiliseleriyle ünlü Soğanlı Vadisi, kuş cenneti Sultan Sazlığı, şifalı içmeceleri ve el yapımı Soğanlı bez bebekleri ile tanınan Yeşilhisar ilçesini ziyaret etti.

İlçede ilk olarak AK Parti Yeşilhisar İlçe Başkanlığı’nı ziyaret eden Başkan Büyükkılıç, ilçe başkanlığı görevine atanan Mehmet Avşar ve teşkilat mensupları ile bir araya geldi. Burada partililere hitap eden Büyükkılıç, AK Parti Yeşilhisar İlçe Başkanı Mehmet Avşar ve yönetimine yeni görevlerinin hayırlı olması temennisinde bulundu.

Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, AK Parti Yeşilhisar İlçe Başkanlığı ziyaretinde yaptığı konuşmada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yol arkadaşı olmanın bir onur vesilesi olduğunu söyledi.

“Gece Gündüz Demeden Fedakârca Hizmet Etmeye Devam Ediyoruz”

Gece gündüz demeden, fedakârca ekiplerle hizmet etmeye devam ettiklerini vurgulayan Başkan Büyükkılıç, hem merkezi hem de kırsalı imar ve ihya etmeye gayret ettiklerini, Kayseri Büyükşehir’in Türkiye’de bütçesinden yatırıma en çok pay ayıran belediye olarak birinci sıralarda yer aldığını ifade etti.

Büyükkılıç, geçtiğimiz günlerde yapılan bir araştırmada büyükşehirler arasında vaatlerini yerine getiren birinci sırada belediye başkanı olarak anıldıklarını, hep birlikte üretmeye devam edeceklerini söyledi.

İlçe İlçe, Mahalle Mahalle…

1 milyar TL’yi aşkın hibe ile 30 büyükşehir içerisinde tarım ve hayvancılığa en çok pay ayıran Kayseri Büyükşehir Belediyesi’nin yine birinci olduğunu kaydeden Başkan Büyükkılıç, Ramazan ayının manevi ikliminden faydalanıp, ilçe ilçe, mahalle mahalle hemşehrileri ile buluşmayı sürdüreceklerini belirtti.

AK Parti İl Başkanı Hüseyin Okandan ise “Sağ olsun sayın başkanımız bize her yerde hem ağabeylik hem başkanlık yapıyor hem de engin tecrübelerinden sürekli istifade ediyoruz” dedi. Yeşilhisar İlçe Başkanı Mehmet Avşar’a hayırlı olsun temennisinde bulunan Okandan, Ramazan’ın ilk haftasını tamamladıklarını, Başkan Büyükkılıç ile ilçe ilçe gezerek binlerce vatandaş ile buluştuklarını anlattı.

Başkan Büyükkılıç, daha sonra ilçe esnafını ziyaret ederek, alışveriş yapan vatandaşlarla sohbet etti. İlçe sakinlerinin Ramazan ayını kutlayan Büyükkılıç, esnaf ve vatandaşların talep ve önerilerini dinleyerek, esnafa bereketli işler temennisinde bulundu.

Büyükkılıç’tan Yeşilhisar Kaymakamı Adıgüzel ve Belediye Başkanı Taşyapan’a Ziyaret

Başkam Büyükkılıç, Yeşilhisar Kaymakamı Fatih Adıgüzel ve Yeşilhisar Belediye Başkanı Halit Taşyapan’ı da makamlarında ziyaret ederek, çalışmalarında başarı ve kolaylıklar diledi.

Büyükkılıç, Ramazan-ı Şerif’in 7’nci İftarını Yeşilhisar’da Yaptı

Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Ramazan ayının yedinci gününde, AK Parti Yeşilhisar İlçe Başkanlığı tarafından düzenlenen iftar programına katıldı.

Başkan Büyükkılıç, iftar programında yaptığı konuşmada, Yeşilhisar’a gelince evlerine gelmiş gibi hissettiklerini dile getirerek, “Allah razı olsun. Her zaman bizlere sahip çıktınız. Dualarınızı bekliyoruz. Gayretlerimiz sizlerin için, dua istiyoruz” dedi.

“Sizlere Layık Olmaya Çalışıyoruz”

Kayseri Büyükşehir’in, kırsala en çok yatırımı yapan ve tarım hayvancılık desteği veren, bütçesinden yatırıma en çok pay ayıran ve verdiği sözleri en çok hayata geçiren Büyükşehirlerin arasındaki yegâne Büyükşehir Belediyesi olduğunun altını çizen Başkan Büyükkılıç, “Bunların hepsini önemsiyoruz, sizlere layık olmaya çalışıyoruz. Mevla’m çalışmaktan geri koymasın. Öyleyse bize yakışan nedir, çalışmak ve dualarınızı almak” diye konuştu.

Yeşilhisar Zarif Kadınlar Kooperatifi’nden Büyükkılıç’a Makine Ekipman Desteği Teşekkürü

Yeşilhisar Zarif Kadınlar Tekstil Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi üyeleri Başkan Büyükkılıç’a kooperatife yaptığı makine ekipman desteğinden dolayı teşekkür ettiler. Kooperatif Başkanı Ayşe Karagöz, “Memduh Başkanımız bize bir söz vermişti; bir tane makine dedi, üç tane makine gönderdi. Huzurlarınızda teşekkür ediyoruz Yeşilhisarlılar olarak” dedi.