Başkan Büyükkılıç'tan ilçe belediye başkanlarıyla 'deprem' toplantısı

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, merkez ilçe belediye başkanları ile birlikte Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi merkezli 7,4 büyüklüğünde meydana gelen ve 10 ilin etkilendiği deprem ile ilgili değerlendirme toplantısı yaptı.

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  • 06.02.2023 13:02
  • Güncelleme: 06.02.2023 14:14
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Başkan Büyükkılıç'tan ilçe belediye başkanlarıyla 'deprem' toplantısı
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, merkez ilçe belediye başkanları ile birlikte Kahramanmaraş’ın Pazarcık ilçesi merkezli 7,4 büyüklüğünde meydana gelen ve 10 ilin etkilendiği deprem ile ilgili değerlendirme toplantısı yaptı.

Başkanlık makamında gerçekleşen toplantıya, Başkan Büyükkılıç’ın yanı sıra, Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın ve Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan katıldı. Toplantıda, Kayseri merkez ve ilçelerde depremin olduğu saatten bu yana yaşanan durumlar ve deprem bölgesine yapılacak destekler ile ilgili konular değerlendirildi. Başkan Büyükkılıç, toplantı sonrası yaptığı açıklamada, “Deprem saatinden itibaren belediye başkanları olarak hepimiz ayaktayız. Kayseri boyutunun yanı sıra diğer illerdeki büyük sıkıntıları da takip ediyoruz. Nasıl katkıda bulunuruz mantığı içerisinde merkezdeki belediye başkanı kardeşlerimizle bir araya geldik” dedi. Değerlendirme çalışmalarımızı yaptıklarının altını çizen Büyükkılıç, “AFAD ve Valiliğimiz işbirliğinde neler yapabileceğimizi konuştuk. AFAD’ın bilgisi dâhilinde belediyeler olarak yapacağımız yardım çalışmalarının koordinasyonunu ve organizasyonunu yapmaya gayret gösteriyoruz” diye konuştu. Vatandaşlara yapılan çalışmalara destek vermeleri temennisinde bulunan Büyükkılıç, “Sabahın erken saatlerinden itibaren gerek itfaiyemiz gerek Büyükşehir Belediyemizin ve ilçe belediyelerimizin araç gereçleri oraya yönlendirildi. Geçmiş olsun. Vefat edenlere Mevla’mızdan rahmet diliyoruz. İnşallah bu millet bu yaraları saracak. Birlik ve beraberlik, dayanışma içerisinde bu çalışmaları sürdüreceğimizi paylaşıyoruz” ifadelerini kullandı.

Toplantıda, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Hüseyin Beyhan, Genel Sekreter Yardımcıları Hamdi Elcuman, Serdar Öztürk ile KASKİ Genel Müdürü Özgür Özdemir de hazır bulundu.

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İHA

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