Başkan Büyükkılıç'tan İldem'e: 'Sizlere minnettarız'

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, İldem bölgesindeki esnafı ziyaret etti, mahalle sakinleri ile sohbet etti. Başkan Büyükkılıç, 'İldem bölgesinin güzel insanlarına teşekkür için geldik. Siz bizim her zaman yanımızda yer aldınız. Sizlere minnettarız' dedi.

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  • 02.06.2023 16:57
  • Güncelleme: 02.06.2023 20:53
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Başkan Büyükkılıç'tan İldem'e: 'Sizlere minnettarız'
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, İldem bölgesindeki esnafı ziyaret etti, mahalle sakinleri ile sohbet etti. Başkan Büyükkılıç, “İldem bölgesinin güzel insanlarına teşekkür için geldik. Siz bizim her zaman yanımızda yer aldınız. Sizlere minnettarız” dedi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, haftanın son iş gününde AK Parti İl Başkanı Fatih Üzüm ile İldem mahallesine ziyaret gerçekleştirdi. Zeki Soygüllüce Merkez Camii’nde kıldığı Cuma namazının ardından İldemli vatandaşlarla buluşan Başkan Büyükkılıç, burada vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılandı. Vatandaşların sıcak ve samimi ilgisi ile karşılaşan Büyükkılıç, vatandaşların taleplerine anında talimat verdi. Başkan Büyükkılıç, burada yaptığı konuşmada; “Her birinize ayrı ayrı teşekkür ediyoruz. Biz sizin sağduyunuza güveniyoruz. Ay yıldızlı Türk bayrağımızın altında vatanına, milletine, devletine, inancına bağlı İldem bölgesinin güzel insanlarına teşekkür için geldik. Siz bizim her zaman yanımızda yer aldınız. Sizlere minnettarız. Bizler de sizlere layık olma yönünde gayret gösteriyoruz. Mevla’m mahcup etmesin, ülkenin istikrarını korudunuz, biz sizi sırtımızda taşısak az diyor, birbirimize sahip çıkalım. Durmak yok, koşmaya, çalışmaya devam. Allah birliğimizi, beraberliğimizi bozmasın, 85 milyonun kardeşliğini pekiştirsin” diye konuştu. Büyükkılıç, daha sonra İldem bölgesinde bulunan KAYSERMALL Alışveriş Merkezi’ndeki esnafları da ziyaret etti. Esnafların taleplerini dinleyip, işlerinde helalinden bol kazanç dileyen Başkan Büyükkılıç, vatandaşlarla da sohbet etti. Burada Melikgazi Kaymakamı Bülent Karacan ve Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu ile birlikte Melikgazi Aile Destek Merkezi’nin panayır açılışına katılan Büyükkılıç, “Hanımefendilere ağırlıklı olarak destek verecek olan çalışmada emeği geçenlere teşekkür ediyorum, hayırlı uğurlu olsun” dedi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, ayrıca Kadir Has Kültür Parkı’nda piknik yapan vatandaşlarla buluşarak, sıcak ve samimi sohbet gerçekleştirdi. Esnaf ile vatandaşlar da Başkan Büyükkılıç’a ilgi ve alakasından dolayı teşekkür ederken, Büyükkılıç’a, AK Parti Kayseri İl Başkanı Fatih Üzüm, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ali Hasdal ile daire başkanları da eşlik etti.

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İHA

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