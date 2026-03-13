Başkan Büyükkılıç'tan İncesu ilçesine ziyaret

Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Kayseri’nin merkezinden kırsalına kadar her noktaya hizmet ulaştırma anlayışıyla ilçe ziyaretlerini sürdürüyor. Ramazan ayını vatandaşlarla iç içe geçirerek talep ve önerileri yerinde dinlemeyi sürdüren Başkan Büyükkılıç, bu kapsamda İncesu ilçesinde bir dizi ziyaret gerçekleştirdi. Başkan Büyükkılıç’a AK Parti Ramazan Koordinasyon Merkezi programında AK Parti Kayseri İl Başkanı Hüseyin Okandan, AK Parti İncesu İlçe Başkanı Mehmet Koç, İncesu Belediye Başkanı Mustafa İlmek ve teşkilat mensupları eşlik etti.

İncesu programına esnaf ziyaretiyle başlayan Başkan Büyükkılıç ve Başkan Okandan, ilçe merkezinde iş yerlerini tek tek ziyaret ederek esnafla sohbet etti. Ramazan ayının bereketini vatandaşlarla paylaşan Büyükkılıç, esnafın talep ve önerilerini dinledi. Ziyaretler kapsamında pazar yerini de gezen Başkan Büyükkılıç, hem vatandaşlarla hem de pazarcı esnafıyla görüşerek şimdiden Kadir Gecesi’ni ve Ramazan Bayramı’nı tebrik etti. İlçe sakinleri tarafından sıcak ve samimi bir şekilde karşılanan Büyükkılıç, kendilerini güler yüzle ağırlayan İncesululara teşekkür ederek tüm esnafa hayırlı ve bol kazançlar diledi.

Başkan Büyükkılıç ve beraberindeki heyet, İncesu Kaymakamı Ömer Said Karakaş’ı da makamında ziyaret etti. Gerçekleştirilen ziyarette ilçede yürütülen çalışmalar, kamu hizmetleri ve yerel yönetim işbirlikleri üzerine görüş alışverişinde bulunuldu.

Program kapsamında AK Parti İncesu İlçe Başkanlığı’nı da ziyaret eden Başkan Büyükkılıç, İlçe Başkanı Mehmet Koç ve teşkilat mensuplarıyla bir araya geldi. İlçede yürütülen çalışmalar hakkında bilgi alan Büyükkılıç, teşkilat mensuplarının özverili çalışmalarına teşekkür ederek görevlerinde başarı ve kolaylıklar diledi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç ise İncesu’ya gelince kendilerini evlerinde hissettiklerini belirterek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yol arkadaşı olarak insanların huzuru, mutluluğu, barış içerisinde yaşamaları için gayret içerisinde hizmet ettiklerini ifade etti. Birlik, beraberlik ve dayanışma zamanı olduğunu vurgulayan Başkan Büyükkılıç, KASKİ, elektrik şirketi, kırsal hizmetler ve teknik birimler ile ilçelerde hizmetleri verdiklerini kaydetti. Büyükkılıç, “Bize yakışan insanı yaşat ki devlet yaşasın felsefesiyle hizmet ediyoruz. Birey odaklı, eğitimden sağlığa kadar her alanda gayret gösteriyoruz” dedi.

İncesu Belediye Başkanı Mustafa İlmek’i de ziyaret eden Başkan Büyükkılıç ve Başkan Okandan, ilçede yürütülen projeler ve planlanan yatırımlar hakkında istişarelerde bulundu. Büyükkılıç, İncesu’ya değer katan çalışmaları dolayısıyla Başkan İlmek’e teşekkür ederek yürütülen projelerde başarılar temennisinde bulundu.