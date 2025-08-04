Başkan Büyükkılıç'tan İsrafa Karşı Duyarlılık

İsrafa karşı, önce anlayışın geliştirilmesi gerektiğine vurgu yapan Büyükkılıç, israfın bireysel olarak başladığının ve tüm insanlığı etkilediğinin altını çizdi. Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, “İsrafın türleri, kapsamı, nedenleri ve sonuçları ile birlikte derinlemesine bir şekilde düşünmek ve israfın nihayetinde büsbütün olarak insanın kendisine zarar verdiğini özümsemek, israfa karşı bir anlayış geliştirmemize vesile olur. İnsan kendisine nasıl bir zarar gelmesini istemiyorsa, israfı da hem maddi hem mali hem de manevi olarak, ya dolaylı yahut doğrudan diğer bütün insanlar gibi kendisine zararı olacak bir tutum olarak değerlendirmelidir ve tabi ki kaçınmalıdır. Unutmayalım, israf bireysel olarak başlar, tüm insanlığı etkiler” ifadelerinde bulundu.

“Bizim Kültürümüzde ve Değerlerimizde Ekmek Baş Tacıdır. Aynı Şekilde Su da Öyle”

Başkan Büyükkılıç, israfı şiddetle reddeden, tasarrufu teşvik eden ve bu doğrultuda yaşayan bir ecdadın evladı, bu anlayışta olan kültür ve medeniyetin nesli olduklarını dile getirdiği ifadelerinde, “Bizim kültürümüzde ve değerlerimizde ekmek baş tacıdır. Aynı şekilde su da öyle. Ekmek yerde olursa öpülüp alına sürülür, yükseğe konulur, hürmet gösterilir. Denizin, nehrin yanında olsak dahi suyu israf etmemeliyiz diye bir anlayışın sahibiyiz. Bütün bunlar bizim nimetlerimize karşı bir bakış açımızı, anlayışımızı ortaya koyar. Bizler böyle düşünen ve yaşayan bir ecdadın evladı, böyle bir kültür ve medeniyetin nesliyiz. Geçmişten bugüne böyle olmuştur. Bugünden sonra da bu anlayışa sahip çıkalım ki sonunda mağdur olmayalım” şeklinde düşüncelerini paylaştı.

“İsraf Olmasaydı İnsanlık Refah İçerisinde Olurdu”

İsrafın tüm insanlığın ortak sorunu olduğunu da vurgulayan Büyükkılıç, bu sorunun bir ülkenin, bir milletin, bir zümrenin sorunu değil, tüm insanlığın müşterek sorunu olduğuna işaret etti. Başkan Büyükkılıç, “Bugün israf sadece bugünümüzü değil yarınlarımızı da tüketmektedir. Sahip olduğumuz servetlerimizi heba etmektedir. Geçmişten günümüze israf noktasında insanlık büyük bir hassasiyet gösterseydi insanlık çok daha fazla refah içerisinde, yaşam standartları yüksek bir durumda olurdu. İsrafın bugünü olduğu kadar yarını da büyük bir bedel ödetecektir yeni nesillere. Durumun önemli olduğunu hiçbir zaman akıldan çıkarmadan hareket etmek durumundayız hem kendimiz hem geleceğimiz çocuklarımız için. Zira kaynakların hiçbirisi sınırsız değil” diye konuştu.

“İsraf Sadece Üründen Değil, Emekten, Zamandan ve Maliyetten de İsraf”

Büyükkılıç son olarak, israfın en önemli varlıklarından bir ekmek ve temiz su israfının dâhi sadece ekmek ve sudan ibaret olmadığını, onları elde ederken harcanan zaman, emek, maliyet gibi önemli unsurların da israfı ile zincirleme bir israf halkasının yaşandığına da dikkat çekti. Başkan Büyükkılıç, insanların bu merhaleyi de göz önünde bulundurmaları gerektiğini sözlerine ekleyerek, “Ekmek ve su başta olmak üzere hiçbir nimetimizi, varlığımızı israf etmeyelim. İsraf insandan kaynaklanmakta diğer taraftan da insanı mağdur etmektedir” ifadelerini kullandı.