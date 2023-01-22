Başkan Büyükkılıç'tan İsveç'e kınama

 Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Kayserililerle sabah namazında buluşarak, İsveç'te Kur'an-ı Kerim yakılmasını ve bu olaya izin verilmesini lanetleyip, kınadı.

PAYLAŞ
  • 22.01.2023 11:29
  • Güncelleme: 22.01.2023 11:29
  • 88
Başkan Büyükkılıç'tan İsveç'e kınama

İsveç'te Türkiye'nin Stockholm Büyükelçiliği önünde Kur'an-ı Kerim yakılmasına tepki göstermek amacıyla yurt genelinde olduğu gibi Kayseri’de de camilerde sabah namazı vaktinde Kur'an-ı Kerim okunup, dualar edildi. Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, sabah namazını Hunat Camii’nde kılarak, gençler başta olmak üzere Kayserililerle buluştu. 

Başkan Büyükkılıç, konu ile ilgili yaptığı açıklamada, Türkiye Stockholm Büyükelçiliğİ önünde Kur'an-ı Kerim yakılması ve İsveç makamlarının buna izin vermesinin alçaklık olduğunu vurgulayarak, “Tüm İslam âlemini hedef alan bu eyleme izin veren İsveç makamlarını kınıyorum. Kutsal kitabımıza alçakça saldırı düzenlemeyi planlayanlara asla geçit vermeyeceğiz” diye konuştu. 

İsveç'te Kur'an-ı Kerim'e ve İslam âlemine yapılan saygısızlığı lanetleyen Büyükkılıç, “İsveç’te yaşanan alçaklık sonrası sabah namazına müteakip Hunat Camii’nde hemşehrilerimiz ve gençlerimizle bir araya gelerek, hep birlikte namazımızı eda edip, dua ettik” ifadelerini kullandı.

Sabah namazında buluşan vatandaşlar da Stockholm'de İslam düşmanı Paludan tarafından gerçekleşen provokasyona tepki gösterdi. 

Hunat Camii’ndeki sabah namazı programına Başkan Büyükkılıç’ın yanı sıra AK Parti Kayseri İl Başkanı Şaban Çopuroğlu, AK Parti Kayseri İl Gençlik Kolları Başkanı Furkan Mert Şimşek, Kayseri Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa, Türk Kızılay Kayseri Şube Başkanı Cafer Beydilli ile çok sayıda gençler ve vatandaşlar katıldı.

1ha

HABERİ PAYLAŞ:
BUNLARA DA BAKIN
Kayseri'de otobüs devrildi: 6 yaralı

Kayseri'de otobüs devrildi: 6 yaralı

AK Parti'den kadınlara eğitim

AK Parti'den kadınlara eğitim

PET/CT, başta kanser olmak üzere çok sayıda hastalığın yönetiminde önemli rol oynuyor

PET/CT, başta kanser olmak üzere çok sayıda hastalığın yönetiminde önemli rol oynuyor

Melikgazi'de 2023 Yatırımları İçin Koordinasyon Toplantısı Yapıldı

Melikgazi'de 2023 Yatırımları İçin Koordinasyon Toplantısı Yapıldı

Kuş Cenneti Sultan Sazlığı kendine hayran bırakıyor

Kuş Cenneti Sultan Sazlığı kendine hayran bırakıyor

Başkan Büyükkılıç'tan İsveç'e kınama

Başkan Büyükkılıç’tan İsveç’e kınama

Çok Okunanlar
1
Sinan Chef, yeniden açıldı

Sinan Chef, yeniden açıldı

2
Personele iş sağlığı ve güvenliği eğitimi

Personele iş sağlığı ve güvenliği eğitimi

3
Hamdi Bakan hayatını kaybetti

Hamdi Bakan hayatını kaybetti

4
Yeni kimlik kartı olmadan bankacılık işlemi yapamayacak

Yeni kimlik kartı olmadan bankacılık işlemi yapamayacak

5
Bu şehirde 1 şişe su fiyatına, 1 ton su tüketiliyor

Bu şehirde 1 şişe su fiyatına, 1 ton su tüketiliyor

6
İnfaz koruma memuru ölü bulundu

İnfaz koruma memuru ölü bulundu

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Kayseri'de İtfaiye aracı ve tramvay çarpıştı: 1 hafif yaralı

Kayseri’de İtfaiye aracı ve tramvay çarpıştı: 1 hafif yaralı

Cumhuriyet Meydanın da seçim hareketliliği başladı

Cumhuriyet Meydanın da seçim hareketliliği başladı

DAHA FAZLA
Büyükşehirin Ödüllü Projesi Değer Gençlik'te Ara Tatil Etkinlikleri

Büyükşehirin Ödüllü Projesi Değer Gençlik'te Ara Tatil Etkinlikleri

Erciyes'te sömetir yoğunluğu

Erciyes'te sömetir yoğunluğu

Kayseri merkezde hava kalitesi 'iyi'

Kayseri merkezde hava kalitesi ‘iyi’

Erciyes Kayak Merkezi için yatak kapasitesi hedefi 6 bin

Erciyes Kayak Merkezi için yatak kapasitesi hedefi 6 bin

Gazeteci/Yazar ve Savaş Muhabiri Adem Özköse'den duygu yüklü konferans

Gazeteci/Yazar ve Savaş Muhabiri Adem Özköse'den duygu yüklü konferans