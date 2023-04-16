Başkan Büyükkılıç'tan Kadir Gecesi Mesajı

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Kadir Gecesi dolayısıyla mesaj yayımladı. Başkan Büyükkılıç mesajında, 'On bir ayın sultanı Ramazan ayı içerisinde bulunan, bin aydan daha hayırlı olduğu bizlere müjdelenen ve kutsal kitabımızın indirildiği Kadir Gecemizi tebrik ediyorum' dedi.

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  • 16.04.2023 13:43
  • Güncelleme: 16.04.2023 15:23
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Başkan Büyükkılıç'tan Kadir Gecesi Mesajı
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Kadir Gecesi dolayısıyla mesaj yayımladı. Başkan Büyükkılıç mesajında, “On bir ayın sultanı Ramazan ayı içerisinde bulunan, bin aydan daha hayırlı olduğu bizlere müjdelenen ve kutsal kitabımızın indirildiği Kadir Gecemizi tebrik ediyorum” dedi.

Kadir Gecesi dolayısıyla yayımladığı mesajında İslam âleminin Kadir Gecesi’ni tebrik ederek, bu özel gecenin, tüm insanlığın huzur ve mutluluğu için hayırlar getirmesi temennisinde bulundu. Başkan Büyükkılıç mesajında, depremlerle sarsılan Türkiye’nin tek yürek olmuş bir şekilde yaralarını sarmaya devam ettiğini hatırlatarak; “Depremlerde hayatını kaybeden canlarımıza Mevla’mızdan bir kez daha rahmet, yaralı kardeşlerimize şifalar niyaz ediyorum. Ramazan-ı Şerif’e buruk girdik ama kardeşliğin, birliğin, beraberliğin ve tek yürek olmanın sıcaklığıyla yaralarımızı sarıyor, depremzede vatandaşlarımızın bir nebze de olsa yüzünü güldürmek için gayret gösteriyoruz. Ülkemiz tek yürek olmuş bir şekilde yaralarını sarıyor. İslam âlemi için böylesi özel ve anlamlı bir günde, Kadir Gecemizde, önce ebediyete irtihal eden ve yaralı olan depremzede kardeşlerimiz, sonra ülkemiz, milletimiz ve İslam âlemi için ellerimizi semaya açacağız” ifadelerine yer verdi. Kadir Gecesi’nin günahlardan arınma ve manevi hazineyi keşfedebilmeye vesile olması temennisinde de bulunan Büyükkılıç, mesajında şu ifadeleri kullandı;

“On bir ayın sultanı Ramazan ayı içerisinde bulunan, bin aydan daha hayırlı olduğu bizlere müjdelenen ve kutsal kitabımızın indirildiği Kadir Gecemizi tebrik ediyorum. Kadir Gecesi’nde günahlarımızdan arınmayı ve bu gecenin değerini bilerek manevi hazineyi keşfedebilmeyi temenni ediyorum.”

İHA

Kayseri Gündem
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