Başkan Büyükkılıç'tan Kahvaltılı Doğa Yürüyüşüne Davet

Hayata geçirdiği proje ve gerçekleştirdiği yatırımlarla Avrupa Spor Şehri seçilen Kayseri’ye Altın Bayrak kazandıran Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç yönetimindeki Kayseri Büyükşehir Belediyesi, insanı merkezine alan faaliyetlere imza atmayı sürdürüyor.

Büyükşehir, Sporu ve Eğlenceyi Bir Arada Sunacak

Sporun ve sporcunu dostu Büyükşehir Belediyesi, bu kez de vatandaşları keyif dolu bir aktiviteye çağırıyor. Ali Dağı 360’tan 29 Haziran Pazar günü saat 08.00’de başlayacak katılımın ücretsiz olduğu doğa yürüyüşü, sporu, eğlenceyi ve sosyal etkinliği bir arada sunacak.

Sabahın ilk ışıkları ile başlayacak coşku dolu etkinlikte, sabah kahvaltısı, doğa yürüyüşü ve çocuk oyun alanları yer alacak.

Katılımın vatandaşlardan, kahvaltı ve şenliğin Büyükşehir Belediyesi’nden olacağı doğa yürüyüşüne kayıtlar yalnızca online olarak yapılırken, kayıt için www.sporaskayseri.com.tr adresli web sitesi ziyaret edilecek.

Büyükşehir’den Vatandaşlara Davet

Büyükşehir Belediyesi, doğa ve temiz hava ile iç içe olacak enerji dolu doğa yürüyüşüne tüm Kayserili vatandaşları davet etti.