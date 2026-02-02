Başkan Büyükkılıç'tan Kandil Mesajı

Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, rahmet ayı Ramazan’ın tüm güzellikleri ile yaklaştığına işaret ettiği mesajında, Berat Kandili’ne eriştiklerini ifade ederek, temennilerini dile getirdi.

Berat Kandili’nde, insanlığın huzuru ve kardeşliği, Kayseri’nin, Türkiye’nin ve İslam dünyasının esenliği ve iyiliği için dua edilmesini dileyen Büyükkılıç, “Tüm güzellikleri içerisinde bulunduran, barış dini İslam’ın rahmet ayı Ramazan ayına yaklaşmaktayız. Mübarek Berat Kandili’ne eriştik. Af ve rahmet kapıları açılan bu mübarek günün kadrini, kıymetini bilmemiz ümidiyle tüm insanlığın barışı, huzur ve kardeşliği için dualarımızı eksik etmeyelim. Vefat eden yakınlarımızı unutmayalım, ülkemizin, şehrimizin esenliği ve iyiliği için ellerimizi yüce Mevla’ya açalım” temennilerinde bulundu.

Mesajında, birlik, beraberlik ve dayanışmanın da altını çizen Başkan Büyükkılıç, “Yıl içerisinde müstesna olan ve ellerin boş çevrilmeyeceği bu mübarek Berat Kandili’nde, dünyada barış, vatanımızda birlik, beraberlik, hoşgörü ve dayanışma hüküm sürsün. Allah birliğimizi, beraberliğimizi her daim kaim eylesin” diyerek Berat Kandili’ni tebrik etti.