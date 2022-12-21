Başkan Büyükkılıç'tan KANKA'ya ve Erü Diş Hekimliği'ne ziyaret

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, KANKA Çocuk Hematoloji Onkoloji Hastanesi’ni ve Erciyes Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi’ni ziyaret etti.

Başkan Büyükkılıç, Kansere Karşı Birlikte Derneği (KANKA) öncülüğünde, Kayseri Büyükşehir Belediyesi ve hayırseverlerin destekleri ile hizmete alınan Erciyes Üniversitesi KANKA Çocuk Hematoloji ve Onkoloji Hastanesi’ni ziyaret etti. Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, ERÜ Rektörü Prof. Dr. Fatih Altun ve Başhekim Prof. Dr. Fatih Horozoğlu tarafından karşılandı.

Başkan Büyükkılıç, Rektör Prof. Altun ve Başhekim Prof. Horozoğlu’dan hastane hakkında bilgiler alırken, burada tedavi gören çocukları ve özveriyle çalışan personeli ziyaret etti.

Başkan Büyükkılıç, konu ile ilgili yaptığı açıklamada, “Çocuklarımız bizim en değerli hazinelerimiz. Onların sağlığı ve mutluluğu için ne gerekirse yapmaktan çekinmeyiz. KANKA Çocuk Hematoloji Onkoloji ve Kemik İliği Hastanemiz de hamdolsun hiçbir hizmetten kaçınmadan her şeyin en iyisini yavrularımıza sunmak için çalışıyor” dedi.

Tüm hastalara şifalar dileyen Büyükkılıç, “Kıymetli Rektörümüz Prof. Dr. Fatih Altun ve Başhekimimiz Prof. Dr. Fatih Horozoğlu ile birlikte burada tedavi gören yavrularımızı ve özveriyle çalışan değerli personelimizi ziyaret edip hatırlarını soralım istedik. KANKA’da tedavi gören tüm yavrularımıza Rabbim şifalar versin” diye konuştu.

Öte yandan Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Erciyes Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fatih Altun ile birlikte Diş Hekimliği Fakültesi’ni ziyaret etti. Başkan Büyükkılıç, Dekan Prof. Dr. Adnan Öztürk ile bir araya gelerek, misafirperverliği için Dekan Prof. Öztürk’e teşekkür etti.