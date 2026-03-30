Başkan Büyükkılıç'tan Kartal kavşağında saha incelemesi

Kayseri’de ulaşım altyapısını güçlendirmeye yönelik yatırımlar hız kesmeden devam ederken, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Kartal Katlı Kavşağı ve Bağlantı Yolları Projesi sahasında incelemelerde bulundu. 24 Mart 2026 günü saat 23.59’da trafiğe kapatılan kavşakta, yoğun ve koordineli bir mesai dikkat çekiyor. Projeyi yakından takip eden Başkan Büyükkılıç, incelemeleri sırasında yaptığı değerlendirmede, çalışmaların hem teknik hem de sosyal boyutuna önem verdiklerini vurguladı. Büyükkılıç, burada yaptığı açıklamada, “Yüklenici firmamız ekip ve ekipmanlarıyla gece, gündüz demeden harıl harıl süresinden önce bitirmek üzere çalışmalarını yürütmekte. Allah kaza, bela ve nazardan esirgesin. Yüklenici firmamızı tebrik ediyor, teşekkür ediyorum, bizi mahcup etmeyeceklerine inanıyorum. Yapılan çalışmalarımız hayırlı, uğurlu olsun” diye konuştu.

Bölgedeki esnafla da bir araya gelen Büyükkılıç, sürecin dayanışma içerisinde yürütüldüğünü belirterek herhangi bir mağduriyet oluşmaması adına gerekli tüm adımların atıldığını ifade ederek, “Cenab-ı Allah’a şükürler olsun, Kartal Kavşağı’mız ile ilgili çalışmalarımız başlamıştı, trafiğe kapattık. Burada bölge esnafımızı da dinlemek ve ziyaret etmek suretiyle bir mağduriyet oluşmaması için dayanışarak, yardımlaşarak yol aldığımızı ifade etmek istiyorum” dedi.

Saha ziyaretinde bölge esnafını tek tek dinleyen Başkan Büyükkılıç, talep ve önerileri yerinde alarak projeye ilişkin geri bildirimleri değerlendirdi. Esnaf ise yürütülen çalışmaların tamamlanmasıyla birlikte bölgenin daha modern ve işlevsel bir yapıya kavuşacağına inandıklarını belirterek desteklerini dile getirdi.

Büyükkılıç, Kartal Katlı Kavşağı projesinde sürdürülen çalışmalarda yüklenici firmanın ekip ve ekipmanlarıyla gece, gündüz esasına göre faaliyet yürüttüğünü gözlemledi. Başkan Büyükkılıç'a incelemeler esnasında Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ufuk Sekmen de eşlik etti.

Büyükşehir Belediyesi’nin vizyon projeleri arasında yer alan yatırım, Dünya Bankası finansmanı ve İller Bankası koordinasyonunda yürütülen “İklim ve Afetlere Dayanıklı Şehirler Projesi” kapsamında hayata geçiriliyor.

Proje çerçevesinde mevcut asfalt özel makinelerle sökülürken, kavşak çevresindeki ağaçlar da titizlikle farklı alanlara taşınarak korunuyor. Aynı zamanda altyapı güçlendirme çalışmaları kapsamında kazık çakma işlemleri devam ediyor.

Etaplar halinde ilerleyen proje süresince alternatif güzergahlar devreye alınırken, trafik akışı akıllı ulaşım sistemleriyle anlık olarak kontrol ediliyor. Kent genelinde yerleştirilen yönlendirme levhaları ve toplu taşıma düzenlemeleriyle vatandaşların süreçten en az düzeyde etkilenmesi hedefleniyor.

Projenin tamamlanmasıyla birlikte kavşak kapasitesinin önemli ölçüde arttırılması, trafik yoğunluğunun azaltılması, ulaşım sürelerinin kısaltılması ve karbon salınımının düşürülmesi bekleniyor.