Başkan Büyükkılıç'tan Kayserililere rekor teşekkürü

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Büyük Kayseri Mitingi'nde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın hitaplarını dinlemeye gelen ve 135 bin kişi ile rekor kıran tüm Kayserililere teşekkür etti.

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  • 07.05.2023 11:38
  • Güncelleme: 07.05.2023 12:05
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Başkan Büyükkılıç'tan Kayserililere rekor teşekkürü
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Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Büyük Kayseri Mitingi’nde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın hitaplarını dinlemeye gelen ve 135 bin kişi ile rekor kıran tüm Kayserililere teşekkür etti.

Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Büyük Kayseri Mitingi’ni değerlendirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın mitingde söylediği ‘Kayseri gibi yoldaşı, Kayserili gibi kardeşi olanın sırtı yere gelmez’ sözlerini hatırlatan Başkan Büyükkılıç, “Bu övgü tüm Kayseri’nindir. Bizimkisi bir aşk hikâyesidir. Reisin Kalesi Kayseri büyük bir heyecan ve coşkuyla Cumhurbaşkanını karşıladı. Reis sevgisi Kayseri’mizin sokaklarını ve caddelerini daha da güzelleştirirken, Kayseri, Türkiye’nin en geniş meydanlarından olan Cumhuriyet Meydanı’mıza sığmadı” dedi. Büyükkılıç, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Kayseri’den çok memnun ayrıldığını vurgulayarak, “Sayın liderimiz, kıymetli büyüğümüz Cumhurbaşkanımız ve AK Parti Genel Başkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Kayseri’den çok memnun ayrıldı. ‘Doğru Zamanda, Doğru Adamla Devam’ diyen Kayseri, büyük bir coşkuyla Cumhuriyet Meydanı’nda Sayın Cumhurbaşkanımızın hitaplarını dinledi. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan da Erciyes gibi başı dik, gönlü yüce Kayseri’yi çok sevdiklerini belirterek, hürmetle ve saygıyla halkını selamladı. Tüm hemşehrilerime teşekkür ediyorum” diye konuştu. Bu mitingle birlikte tüm Türkiye’ye Kayseri’den çok önemli ve özel mesajlar verildiğini ifade eden Başkan Büyükkılıç, Kayserililere teşekkür ederek, şunları söyledi;

“Değerli Kayserili hemşehrilerim, dün olduğu gibi bugün de Sayın Cumhurbaşkanımızın yanında yer aldığınız için her birinize ayrı ayrı şükranlarımı sunuyorum. Orta Anadolu’nun kalbinde milli ve manevi değerlere çimento olmuş bu şehir, 14 Mayıs seçimlerinde de ne yapacağını çok iyi bilmektedir. Bu mitingdeki muhteşem kalabalık da bunun en iyi göstergesidir. Kayserimiz, her zaman yerli ve milli anlayışın sahibi olmuştur. Şehadet duygusuyla her zaman Ay Yıldızlı Türk Bayrağı’nın, devletinin ve inancının yanında yer almıştır ve yine yer alacaktır.”

Büyükkılıç, bu rekor katılımın Kayseri’nin Cumhurbaşkanı Erdoğan’a olan sevgisinin göstergesi olduğunu belirterek, “Kayseri, yine mevzubahis vatan ise dik duruşunu aynı kararlılıkla, ilk günkü aşkla ve heyecanla doğrunun yanında yer alarak göstermektedir. Cumhur İttifakı’nın kalesi Kayseri, bir beka seçimi olarak gördüğümüz 14 Mayıs’ta “doğru adamla yola devam’ diyecektir. Bundan hiç şüphemiz yoktur, kimsenin de asla şüphesi olmasın. Kayseri sizi çok seviyor Sayın Cumhurbaşkanım. Büyük Kayseri Mitingi’nde en az 135 bin kişi ile Cumhuriyet Meydanı’nı doldurarak rekor kıran hemşehrilerimize teşekkür ederim” ifadelerini kullandı.

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İHA

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