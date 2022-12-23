Başkan Büyükkılıç'tan Kent Ekmek Fabrikası'nda İnceleme

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Büyükşehir Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren Kent Ekmek Fabrikası'nda incelemelerde bulundu.

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  • 23.12.2022 16:05
  • Güncelleme: 23.12.2022 16:28
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Başkan Büyükkılıç'tan Kent Ekmek Fabrikası'nda İnceleme
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Büyükşehir Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren Kent Ekmek Fabrikası’nda incelemelerde bulundu.

Başkan Büyükkılıç, Büyükşehir Belediyesi bünyesinde üretilen sade, çavdar ve tuzsuz ekmek gibi birçok çeşidin üretildiği ve kentin farklı yerlerindeki Kent Ekmek büfelerine sık aralıklarla servis edilerek vatandaşlara taze lezzet ulaştırıldığı Kent Ekmek Fabrikası’nda incelemelerde bulundu. Vatandaşa en sağlıklı, taze ve kaliteli ürünü sunmak için gayret gösteren Kent Ekmek Fabrikası’nda incelemelerde bulunan Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Kent Ekmek’in gıda mühendisleri ve tekniker kontrolünde laboratuvar desteğiyle en iyi ürünü sunmak için çalıştığını ifade etti.

Başkan Büyükkılıç, sağlıklı ürün oluşturmak ve bunu vatandaşlara en uygun fiyatlarla yoğun olan yerlerde ulaştırma yönünde gayret göstermeyi amaçladıklarını vurgulayarak; “Şehrimize kaliteli ekmek üretmek için tertemiz bir ortamda hizmet veren Kent Ekmek Fabrikamızı ziyaret ettik. Halkımızın lezzetle ve güvenle yiyebileceği ekmekler üreten Kent Ekmek Fabrikamızın çalışanlarına teşekkür ediyorum” diye konuştu.

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İHA

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