Başkan Büyükkılıç'tan Kıpız Kanyonu'na Ziyaret

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç; Develi Belediye Başkanı Mehmet Cabbar, AK Parti İlçe Başkanı Mehmet Toker ile birlikte ilçe merkezine 45 kilometre uzaklıkta bulunan Kıpız Kanyonunu ziyaret ederek turizme kazandırılması hususunda istişarelerde bulundu.

Avlağa mahallesinden yerel yönetimler alanında en üretken bilim insanlarından olan Prof. Dr. Recep Bozdoğan’ın bilgiler verdiği Kıpız Vadisinin batısında Avlağa ve Çataloluk; doğusunda Sarıkaya ve Küçük Künye mahalleleri yer almakta. 500 metre derinliğiyle ülkemizin en derin kanyonlarından olan Kıpız Vadisinin uzunluğu ise 16 kilometre, en geniş yeri 2 bin 600 metre olup yüzölçümü 2 bin 223 hektar büyüklüğündedir. 2 bin 409 metre yüksekliğinde olan ve iki ana vadiden oluşan Kıpız Kanyonunda 7 kilometre uzunluğundaki İkizindere ve 9 kilometre uzunluğundaki Erikli Deresi rafting yapmak için de imkanlar sunuyor. Zengin bitki örtüsü ve yabani otlara ve hayvanlara ev sahipliği yapmasıyla ülkemizde tabiat severlerin ve doğa sporcularının uğrak yeri olması için alt yapı ve üst yapı çalışmaları hakkında istişareler yapıldığını belirten Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç; "Cenab-ı Allah’ın lütuflarından adeta saklı cennet olan bu tabiat harikası kanyonumuzu tanıtmak için Kayseri Büyükşehir Belediyesi olarak bizler de elimizden gelen desteği göstereceğiz. Bu güzelliği ülkemize kazandırmak için emek sarf eden Prof. Dr. Recep Bozdoğan Hocama da teşekkür ediyorum" açıklamalarında bulundu.

Homurlu ve Şarlak Şelaleleriyle aynı bölgede bulunan Kıpız Vadisinin tanıtılması ve turizme kazandırılması için Prof. Dr. Recep Bozdoğan ile istişare halinde olduğunu belirten Develi Belediye Başkanı Mehmet Cabbar ise; "İlgisinden dolayı Büyükşehir Belediye Başkanımız Memduh Büyükkılıç’a ve emeklerinden dolayı kıymetli hocama çok teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.