Başkan Büyükkılıç'tan kırsala 4 yılda 1 milyar TL'yi aşkın yatırım

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, kırsal mahallelere yönelik hizmetlerin aralıksız sürdüğünü, göreve geldiği günden bu zamana kadar kırsalda dokunmadık alan bırakmayarak, 4 yılda hizmetlerin ve yatırımların 1 milyar 150 milyon TL’yi aştığını ifade etti.

Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, göreve geldiği 31 Mart 2019’dan bu yana geçen 4 yıllık süre içerisinde şehrin merkezi kadar kırsal kesimlere de hizmet noktasında büyük özen gösterdi. Başkan Büyükkılıç, konu ile ilgili yaptığı açıklamada, kilitli parke çalışmalarından, oyun parkı ve halı sahaya, sosyal tesislerden, sıcak asfalt, yol yapım ve tarımsal faaliyetlere kadar ilçelerde dokunmadık alan bırakmamaya gayret gösterdiklerini söyledi.

Büyükkılıç, kırsal kesime Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı’nca yapılan toplam maliyeti 1 milyar 157 milyon 19 bin TL olan hizmetler arasında, 2 milyon 950 bin 107 metrekare kilitli parke, 344 adet çocuk oyun grubu, 111 halı saha, 26 bin 305 kamelya, bank, masa, sandalye yapımı, 307 bina, sosyal tesis, cami, okul yapım ve onarımı, 72 bin 439 metre mezarlık duvarı, 9 bin 163 adet beton hazır mezar olduğunu belirtti.

Başkan Büyükkılıç, 4 yıl boyunca, 16 ilçenin kırsal mahallelerine I. kat ve II. kat olmak üzere 1085 kilometre asfalt yapımı, 447 kilometre yeni yol yapımı, sanat yapısı, trafik işaretleme, 3 bin 156 kar siperi, 18 bin 586 metre oto korkuluk, 10 bin 588 kilometre karla mücadele, 100 bin 64 kilometre yayla ve arazi yolları yapım ve bakımı ile 10 bin 600 kilometre asfalt yama işi yapıldığını söyledi.

En ücra mahalleye dahi hizmet götürdüklerinin altını çizen Büyükkılıç, “4 yıl boyunca 300’ün üzerinde ziyaretlerimizle 16 ilçeyi karış karış gezdik, sorunları yerinde tespit edip, en ücra mahallemize varana kadar tüm ilçelerimize hizmet götürdük. El ele gönül gönüle, kentin doğusundan batısına, güneyinden kuzeyine kadar her bir köşesine alt ve üst yapı yatırımları yaptık. Kırsal mahallelerimize yol, asfalt, kilitli parke, sosyal tesislerin yapım, bakım ve onarım gibi vatandaşlarımızın ihtiyacı olan her türlü hizmeti götürdük” diye konuştu.

Başkan Büyükkılıç, siyasi felsefelerinde ve hizmet anlayışında icraat ve hizmet olduğuna değinerek, “Allah’a şükür hizmet ve yatırımlarımızda hiç bunalmadık, daralmadık. İnsanlar bizi buraya icraat yapsınlar diye seçiyor, çok şükür bizim siyasi felsefemizde, hizmet anlayışımızda da bu var. 16 ilçede yapılması planlanan projeler kapsamında ilçe başkanları ile görüşmelerimizi de sürdürüyoruz, hiçbir ilçemizi ayırt etmeden tüm ilçelerimize yatırımlarımızı sürdürüyoruz. Kırsal mahallerimizde yaptığımız yatırımların, hizmetlerin hayırlı uğurlu olmasını diliyorum” ifadelerini kullandı.

Büyükkılıç, bu kapsamda Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı’nca 2019 yılında 157 milyon 348 bin 594 TL, 2020 yılında 170 milyon 931 bin 931 TL, 2021’de 372 milyon 906 bin 249 TL ve 2022’de ise 455 milyon 832 bin 621 TL olmak üzere 4 yılda, 1 milyar 157 milyon 19 bin TL maliyetle 16 ilçenin kırsal kesimlerine hizmet ve yatırım götürüldüğünü vurguladı.