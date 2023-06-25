Başkan Büyükkılıç'tan Kurban Bayramı'nda 'ücretsiz tramvay' müjdesi

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Kurban Bayramı boyunca tramvay hatlarının ücretsiz olacağını açıkladı.

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  • 25.06.2023 11:16
  • Güncelleme: 25.06.2023 11:22
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Başkan Büyükkılıç'tan Kurban Bayramı'nda 'ücretsiz tramvay' müjdesi
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Kurban Bayramı boyunca tramvay hatlarının ücretsiz olacağını açıkladı.

Kayseri’de yerel yönetim hizmetlerinin yanı sıra gönül belediyeciliğinin de en güzel örneklerini sergileyen Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Kayserililerin Kurban Bayramı boyunca şehir içinde rahat bir şekilde seyahat edebilmeleri için tramvay hatlarının ücretsiz olacağını duyurdu.

Başkan Büyükkılıç, tramvay hatları için ücretsiz ulaşım uygulamasının Kurban Bayramı’nın ilk günü olan 28 Haziran Çarşamba günü başlayıp, bayramın son günü olan 1 Temmuz Cumartesi saat 23.59’da sona ereceğini belirterek, “Bu bayram süresince 4 gün, tramvay hattımız, Kayserili vatandaşlarımızın emirlerinde ücretsiz olarak hizmet verecek” diye konuştu.

Kurban Bayramı’nda trafik kurallarına uyulmasını da tavsiye eden Büyükkılıç, “Kurban Bayramı vesilesiyle birçok kardeşimiz yola çıkmaya hazırlanıyor. Sizlere kurallara uymayı, trafikte sabırlı ve dikkatli davranmayı bir kez daha hatırlatıyorum. Trafik kazaları sebebiyle sevdiklerimiz aramızdan ayrılmasın. Bayram sevincimiz hüzne ve kedere dönüşmesin” ifadelerinde bulundu.

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İHA

Kayseri Gündem
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