Başkan Büyükkılıç'tan Mehmet Özhaseki Bulvarı Esnafına Ziyaret

Kayseri’ye hizmet noktasında tüm çalışmaları bizzat sahada koordine eden Büyükkılıç, yatırım ve projelere yakın takibinin yanı sıra hemşehrileri ile de sık sık bir araya gelmeye devam ediyor.

Bu kapsamda Başkan Büyükkılıç, Mehmet Özhaseki Bulvarı üzeri Seyyid Burhaneddin Mezarlığı çevresinde faaliyet gösteren işletmeleri ziyaret etti.

Esnaflar ve alışveriş yapan vatandaşların sıcak ilgi ve samimi sevgisiyle karşılaşan Büyükkılıç, esnaf ve vatandaşlarla sohbet etti.

Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, saha incelemeleri sırasında her fırsatta hemşehrileri ile bir araya geldiklerini dile getirerek, “Alın teriyle çalışan kıymetli esnafımızı ziyaret ediyoruz. Güler yüzleri, samimi sohbetleri ve içten dualarıyla her daim yanımızda olan tüm esnaf kardeşlerimize gönülden teşekkür ediyor; hayırlı, bol ve bereketli kazançlar diliyorum” ifadelerini kullandı.

Başkan Büyükkılıç’a esnaf ve vatandaşlar da hizmetleri ve ilgili, alakalarından dolayı teşekkür ettiler.