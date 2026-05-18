Başkan Büyükkılıç'tan Mesajı: 'Türkiye Yüzyılını gençler inşa edecek'

Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı. Başkan Büyükkılıç, mesajında, gençliğe duydukları güveni ve Kayseri’de gençler için hayata geçirilen projeleri anlattı.

19 Mayıs 1919’un yalnızca bir tarih değil, bir milletin yeniden ayağa kalkışının simgesi olduğunu ifade eden Büyükkılıç, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün Samsun’da yaktığı bağımsızlık meşalesinin bugün de aynı ruh ve kararlılıkla yol göstermeye devam ettiğini belirtti.

Başkan Büyükkılıç, mesajında şu ifadelere yer verdi:

“19 Mayıs; umudun, inancın, birlik ve beraberlik ruhunun adıdır. Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün gençliğe armağan ettiği bu anlamlı gün, gençlerimize duyulan büyük güvenin en güçlü göstergesidir. Çünkü gençlik sadece bugünün değil, yarının da teminatıdır. Başta Cumhuriyetimizin banisi Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, bu aziz vatan uğruna mücadele eden tüm kahramanlarımızı rahmetle, minnetle ve şükranla yâd ediyorum.”

“Gençlik Güçlü Olursa Türkiye Güçlü Olur”

Türkiye’nin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde savunma sanayiinden yapay zekâya, teknolojiden eğitime kadar birçok alanda önemli başarılar elde ettiğini vurgulayan Büyükkılıç, bu başarıların arkasında vizyon sahibi gençlerin bulunduğunu kaydetti.

Başkan Büyükkılıç, mesajında, “Bir ülkenin en büyük zenginliği yetişmiş insan kaynağıdır. Biz gençlerimize sadece bugünün gözüyle bakmıyoruz; onları Türkiye’nin geleceği, bilimin, teknolojinin ve milli kalkınma hamlesinin öncüleri olarak görüyoruz” dedi.

“Kayseri Gençliğin ve Eğitimin Şehri”

Kayseri’nin artık sadece sanayi ve ticaret şehri olmadığını ifade eden Başkan Büyükkılıç, şehrin aynı zamanda üniversite, kültür, spor ve gençlik merkezi hâline geldiğini söyledi.

Kayseri’de faaliyet gösteren 5 üniversitede yaklaşık 75 bin öğrencinin ve 1147 okulda yaklaşık 322 bin ortaöğretim öğrencisinin eğitim gördüğünü belirten Büyükkılıç, “Bu şehirde 75 bin üniversiteli genç hayal kuruyor, üretiyor ve geleceğe hazırlanıyor. Biz de Kayseri Büyükşehir Belediyesi olarak bu şehrin gençlerin şehri olduğuna inanıyoruz” diye konuştu.

“Genç Dostu Belediyecilik Anlayışıyla Çalışıyoruz”

Gençlere yönelik eğitim, sosyal destek ve spor yatırımlarına büyük önem verdiklerini kaydeden Başkan Büyükkılıç, Kayseri Büyükşehir Belediyesi’nin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın elinden “Genç Dostu Belediye” ödülüne layık görülmesinin gençlere verilen değerin bir göstergesi olduğunu ifade etti.

Sadece 1 yılda KAYMEK aracılığıyla 335 bin vatandaşa eğitim hizmeti sunduklarını belirten Büyükkılıç, binlerce öğrenciye ücretsiz eğitim desteği, kitap seti, ulaşım desteği ve sosyal hizmet sağladıklarını söyledi.

Üniversite öğrencilerine ücretsiz çamaşır yıkama hizmeti sunduklarını ve şehir dışından gelen öğrencilerin su faturalarının yüzde 50’sini karşıladıklarını belirten Başkan Büyükkılıç, “İstiyoruz ki gençlerimiz geçim kaygısıyla değil, hayalleriyle meşgul olsun” ifadelerini kullandı.

“Kayseri’nin Vizyonu Dünyada Takdir Görüyor”

Kayseri’nin uluslararası ölçekte önemli başarılara imza attığını da vurgulayan Büyükkılıç, şehrin 2027 Türk Dünyası Kültür Başkenti ilan edilmesi ve ACES Europe tarafından “2029 Dünya Spor Başkenti” ünvanına layık görülmesinin Kayseri’nin vizyonunu ortaya koyduğunu söyledi.

Mesajının sonunda gençlere seslenen Başkan Büyükkılıç, “Siz çalışacaksınız, biz yanınızda olacağız. Siz üreteceksiniz, Türkiye yükselecek” diyerek tüm gençlerin ve vatandaşların 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nı kutladı.