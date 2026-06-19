Başkan Büyükkılıç'tan Millet Bahçesi'nde Halkla 'Akşam' Buluşması

Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, AK Parti Genel Merkez Yerel Yönetimler Başkanlığı tarafından Türkiye genelinde hayata geçirilen “Vatandaş Soruyor, Başkan Cevaplıyor” programı kapsamında Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi’nde vatandaşlarla buluştu.

Programa AK Parti İl Başkan Yardımcıları Muammer Topsakal ve Ahmet Canleblebici’nin yanı sıra Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Hüseyin Beyhan, genel sekreter yardımcıları, daire başkanları, genel müdürler ve ilgili birim yöneticileri de katıldı.

İlgi gören buluşmada vatandaşların talep, öneri ve beklentileri tek tek dinlenirken, Kayseri’de devam eden yatırımlar ve hayata geçirilmesi planlanan projeler hakkında kapsamlı değerlendirmelerde bulunuldu.

Programda konuşan Başkan Büyükkılıç, “Burası Türkiye’nin en büyük millet bahçelerinden birisidir. Sadece bu etkinlik alanı 60 bin metrekare, ikinci etkinlik alanı 29 bin metrekare, insan böyle bir ortamda kayboluyor” dedi.

Büyükkılıç, Kayseri’yi kültürüyle, Anadolu irfanıyla bezenmiş olarak, en güzel şehri koruma yönünde irade gösterdiklerini vurgulayarak, şöyle konuştu:

“Gece, gündüz demeden ekibimizle birlikte çalışıyoruz. Burası Ahi Evran’ın, Gevher Nesibe Sultan’ın, Mehmet Melikgazi’nin, Seyyid Burhanettin’in, Mimar Sinan’ın şehridir. Biz şehrimizi çok seviyoruz, alt yapı kuruluşlarımızla, belediye birimlerimizle, merkeziyle, taşrasıyla imar ve ihya etme yönünde irade gösteriyoruz. Bu şehir anlatılmaz, yaşanır.”

Hafta sonu gerçekleşecek olan YKS sınavında öğrencilere başarılar dileyen Başkan Büyükkılıç, A Milli futbol takımına da Dünya Kupası serüveninde başarı temennisinde bulunarak, “Gençlerimizi çok seviyoruz, o yüzden geçtiğimiz hafta dev ekranda izlettiğimiz programımızı, bu hafta erteledik, evlerimizden destekleyeceğiz. Yavrularımızın hayatını kolaylaştıracak şekilde çalışmalarımızı sürdürüyoruz” diye konuştu.

Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi Tıklım Tıklım

Vatandaşlarla gerçekleştirilen buluşmanın ardından akşam saatlerinde Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi’ni gezen Başkan Büyükkılıç, alandaki vatandaşlarla sohbet ederek çocuklar ve gençlerle yakından ilgilendi. Akşam saatlerinde yoğun bir hareketliliğe sahne olan millet bahçesinde vatandaşların ilgisiyle karşılaşan Büyükkılıç, çok sayıda vatandaşla hatıra fotoğrafı çektirdi.

Tıklım tıklım dolu olan Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi’nin Kayseri’nin en önemli yaşam alanlarından biri haline geldiğini vurgulayan Başkan Büyükkılıç, vatandaşların huzurla vakit geçirdiği, çocukların neşeyle oynadığı ve gençlerin sosyal hayatına renk katan bu tür alanların şehir yaşamına değer kattığını ifade etti.

Millet bahçesindeki samimi buluşmalar ve sıcak sohbetlerle devam eden program, vatandaşların Başkan Büyükkılıç’a teşekkürleri ve hatıra fotoğraflarıyla sona erdi.