Başkan Büyükkılıç'tan milyonları ağırlayan Erciyes Kayak Merkezi esnafına ziyaret

Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, kış turizminin amiral gemisi konumundaki Erciyes Kayak Merkezi’nde faaliyet gösteren esnafla bir araya geldi. Kar yağışı altında gerçekleşen ziyarette Başkan Büyükkılıç, işletme sahiplerine hayırlı işler temennisinde bulunarak sezonun bereketli geçmesini diledi.

Erciyes’in hem Kayseri hem de Türkiye turizmi açısından stratejik bir değer taşıdığını vurgulayan Büyükkılıç, bölgedeki canlılığın esnafın emeğiyle daha da güçlendiğini ifade etti. Kar yağışının aralıksız devam ettiğine dikkat çeken Büyükkılıç, “Erciyes’imizde halkımıza hizmet veren kıymetli esnaflarımızı ziyaret ederek hayırlı işler diledik. Maşallah Erciyes’te bereket var. İnşallah bu yıl da kış sezonu uzun ve verimli geçecek” diyerek helal kazanç için emek veren tüm esnafa bol kazanç temennisinde bulundu.

Ziyaret sırasında vatandaşlarla da sohbet eden Başkan Büyükkılıç, Kayseri Büyükşehir Belediyesi olarak Erciyes’in turizm potansiyelini arttırmaya ve bölgedeki ticari hayatı desteklemeye yönelik çalışmaların kararlılıkla sürdürüleceğini kaydetti.