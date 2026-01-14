Başkan Büyükkılıç'tan Miraç Kandili Mesajı

Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Miraç Kandili’nin 3 aylar içerisindeki özel ve müstesna günlerden birisi olduğuna işaret ederek, bu günde birlik ve beraberlik içerisinde olmanın önemini vurguladı.

Miraç Kandili’nin günahlardan arınmaya ve mutluluk ile huzura kavuşmaya vesile olduğunu dile getiren Başkan Büyükkılıç, “Mübarek Miraç Kandili, Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed’in Mescid-i Haram’dan Mescid-i Aksa’ya oradan da semaya yükseldiği olayın gecesi, her şeye gücü yeten Cenab-ı Allah’ın mucizesidir. Öyle olunca eller de semaya açılmalı, yüce Allah’tan birlik, beraberlik ve dayanışma içerisinde ülkemizin barışı, refahı, huzuru temenni edilmeli, tövbede bulunulmalı ve esenlik ile mutluluk temennisinde bulunulmalıdır. Böylesine özel ve müstesna gün, tam da bu duaların yapılması için münasiptir” ifadelerini kullandı.

Büyükkılıç, beş vakit namazın, Miraç gecesinde Müslümanlara emrolunduğuna da değinerek, “Dinimiz İslam’ın direği olan namaz bu mübarek gecede Müslümanlara emrolundu. Günde 5 vakit Allah’ın huzuruna duran Müslüman için büyük bir lütuf olan ve fırsat hükmündeki namaz ve Miraç, umarım Müslümanların da tüm insanlığın da kurtuluşuna vesile olur. Bu duygu ve düşüncelerle tüm İslam âleminin mübarek Miraç Kandili’ni tebrik ediyor, nicelerini daha idrak etmeyi temenni ediyorum” sözlerini paylaştı.