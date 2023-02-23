Başkan Büyükkılıç'tan muhtarlara 'AFAD' çağrısı

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, kentte görev yapan mahalle muhtarlarına seslenerek, 'Mahallenizdeki depremzede kardeşlerimizle ilgili mutlaka AFAD merkezlerine müracaatlarını sağlayın. Bu vatandaşlarımıza iyilik edeceğiz derken, daha sonra ihmal etmemizden dolayı belki onların haklarının yok olmasına sebep olur' dedi.

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  • 23.02.2023 15:06
  • Güncelleme: 23.02.2023 15:35
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Başkan Büyükkılıç'tan muhtarlara 'AFAD' çağrısı
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, kentte görev yapan mahalle muhtarlarına seslenerek, “Mahallenizdeki depremzede kardeşlerimizle ilgili mutlaka AFAD merkezlerine müracaatlarını sağlayın. Bu vatandaşlarımıza iyilik edeceğiz derken, daha sonra ihmal etmemizden dolayı belki onların haklarının yok olmasına sebep olur” dedi.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Türkiye’yi yasa boğan deprem sonrası tüm kurum ve kuruluşlar ile iş birliği içerisinde afetin yaralarını sarmaya, depremzedelerin yanında yer almaya devam ederken, Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, mahalle muhtarlarına depremzedelerle ilgili AFAD uyarısında bulundu. Kentte görev yapan mahalle muhtarlarına seslenen Başkan Büyükkılıç, “Kayseri 700’ün üzerindeki mahalle muhtarlarımızdan istirhamımız, iyi niyetinizden şüphe etmiyoruz, gayretlerinizi biliyoruz, takdir ediyoruz. Mahallenizdeki kardeşlerimizle ilgili mutlaka AFAD merkezlerine müracaatlarını sağlayın” diye konuştu.

Büyükkılıç, depremzedelere sunulan imkânlardan faydalanabilmeleri için AFAD’a kayıtlı olmaları gerektiğini hatırlatarak, “Merhamet güzel duygudur, iyi niyet güzel duygudur, devletimizin kurallarını göz ardı etmemeliyiz. Bu vatandaşlarımıza iyilik edeceğiz derken, daha sonra ihmal etmemizden dolayı belki onların haklarının yok olmasına sebep olur. Mahallenizdeki kardeşlerimizin AFAD üzerinden kayıtlarını sağlayın” ifadelerini kullandı.

Kayseri genelindeki muhtarlara yardım organizasyonlarından dolayı da teşekkür eden Başkan Büyükkılıç, İnşallah süreci yönetmeye, dışardan gelen misafirlerimizi yine onurlu bir şekilde gereken hizmetleri verme yönünde kamu kurum kuruluşlarımızla gerekli çalışmalarımızı yapıyoruz” dedi.

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İHA

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