Başkan Büyükkılıç'tan muhtarlara: 'Canlarımız, sesimiz, temsilcilerimizsiniz'

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Kayseri Valisi Gökmen Çiçek ile birlikte 19 Ekim Muhtarlar Günü dolayısıyla mahalle muhtarlarıyla buluştu. Başkan Büyükkılıç, “En uç noktadaki canlarımızsınız, sesimiz, temsilcilerimizsiniz” derken, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki de toplantıya telefon bağlantısı ile katılarak muhtarlara hitap etti.

Kayseri Valiliği ve Kayseri Büyükşehir Belediyesi iş birliğinde gerçekleşen Muhtarlar Buluşması programına Başkan Büyükkılıç’ın yanı sıra Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, AK Parti Kayseri İl Başkanı Fatih Üzüm, kaymakamlar, ilçe belediye başkanları, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Hüseyin Beyhan, Genel Sekreter Yardımcıları Hamdi Elcuman, Serdar Öztürk, Ali Hasdal ve Mustafa Türkmen, daire başkanları ve 16 ilçede görev yapan mahalle muhtarları katıldı.

Program, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı. Muhtarlarla kucaklaşan Başkan Büyükkılıç, programda yaptığı konuşmada, “En uç noktadaki canlarımızsınız, sesimiz, temsilcilerimizsiniz. Bugüne özel sizleri ayrı ayrı dinleyeceğiz. 715 kardeşimizi buraya davet ettik, büyük oranda da katıldınız” dedi.

“Hizmetten hizmete, yatırımdan yatırıma koşuyoruz”

Büyükkılıç, Kayseri’de hizmetten hizmete koştuklarını vurgulayarak, “Gerek ilçelerimizde gerekse Büyükşehir’de bir aile anlayışı içerisinde Sayın Valimiz ve kıymetli ekibiyle çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bu çalışmalardaki amacımız mahallemizde, bölgemizde, semtimizde yaşayan kardeşimizin daha konforlu, daha insani hizmetlerle buluşmasını sağlamaktır. Kayseri’de yapılan çalışmalar hepimizin göğsünü kabartıyor. Allah’a şükürler olsun Kayseri’de 16 ilçe belediyesi ile el ele, dayanışma içerisinde hizmetten hizmete, yatırımdan yatırıma koşuyoruz” diye konuştu.

Muhtarlara seslenen Başkan Büyükkılıç konuşmasında, “Sizlerle hizmetlerimizi buluşturmayı, sizlerin şahsında o bölge insanlarının, o bölgede yaşayanların hem maddi hem manevi yönleriyle zenginleşmesini, konforlarının artmasını, hizmetlerinin artmasını elbette ki çok önemsiyoruz. Bu dönemde taşraya olan yatırımlarla ilgili takdir edersiniz ki yapılan hizmetler, tarımıyla, kırsalıyla, yoluyla, asfaltıyla, parklarıyla, sosyal tesisleriyle, yaylaların yollarıyla, sulaklarıyla, bitki yeminden tutun da hayvan dağıtımına kadar” ifadelerini kullandı.

Büyükkılıç, Vali Gökmen Çiçek’e de asrın felaketi olarak nitelendirilen deprem döneminde yaptığı çalışmalardan dolayı teşekkürlerini iletti.

Başkan Büyükkılıç, İsrail’i kınadı

Başkan Büyükkılıç, konuşmasında sözü Filistin’de yaşanan insanlık dramına getirerek, İsrail’i kınadı. Büyükkılıç şunları söyledi:

“Bu arada bir hassasiyetin de olduğunu hepimiz biliyoruz. Malum son günlerde Filistin’de adeta insanlık dışı bir yaklaşım ile oradaki canlarımızı, yavrularımızı, annelerimizi, kardeşlerimizi, yaşlı, genç, çocuk, bebek demeden ana rahmindeki dâhil katleden İsrail Yahudi’sini kınıyorum. Bu konuda da zaten sizlerin gerekli hassasiyetini, duyarlılığını biliyorum. Kayseri’mizin bu konuda her zaman sağduyulu hareket ettiğini, provokasyonlara fırsat vermeden meramını ifade ettiğini, acılarını yüreğinde hissettiğini de hep beraber yaşıyor, biliyor ve bu konuda da sizleri seviyor, dua ediyor, iyi ki varsınız diyorum.”

Birlik beraberlik vurgusu yaptı

Büyükkılıç, sözlerinin sonunda birlik ve beraberlik vurgusu yaparak, “Biz hep beraber bir anlam ifade ederiz. Sayın Cumhurbaşkanımızın deyimiyle biriz, beraberiz, hep beraber Türkiye, hep beraber Kayseri’yiz. Hep beraber 1,5 milyon Kayseri’deki kardeşler topluluğuyuz. Derdini dert edindiğimiz, sevdasını sevda, sıkıntısını sıkıntı edindiğimiz canlarımızsınız. Mevla’m sizlere layık kılsın. Allah’a şükürler olsun buradaki uyum kültürü ile başta sayın valimiz olmak üzere, siyasilerimizle, milletvekillerimizle, bakanlarımızla el ele, gönül gönüle vermek suretiyle hep şehrimiz için hep sizler için koşmaya, koşuşturmaya devam ediyoruz” şeklinde konuştu.

Bugün muhtarların sevincini paylaşmak için burada olduklarının altını çizen Başkan Büyükkılıç, “19 Ekim Muhtarlar Günü’nüz bir kez daha hayırlı, uğurlu olsun. Ailelerinizle, yavrularınızla, mahalledeki birlikte kader birliği yaptığımız canlarımızla daha nice sağlıklı 19 Ekimlere diyor, hepinize sevgiler saygılar sunuyor, teşrifleriniz için teşekkür ediyor, sağ olun var olun, Allah’a emanet olun diyorum” diye konuştu.

Bakan Özhaseki, muhtarlara hitap etti

Toplantıya telefon bağlantısı ile katılan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki de muhtarlara hitap etti. Toplantının hayırlara vesile olmasını temenni eden Bakan Özhaseki, “Bulunduğunuz yerin kıymetini bilin. Kayseri’nin kıymetini ve bereketini iyice bilin. Oradaki o muhabbet ortamı, bir araya gelme kültürü, geldiğimizde yapabileceklerimiz her neyse onu yapabilmek için bir çaba, bir gayret, emin olun Türkiye’nin birçok yerinde özlediğimiz bir ortam” diye konuştu.

Özhaseki, Vali Çiçek ve Başkan Büyükkılıç başta olmak üzere emeği geçenlere teşekkür ve dua ederek, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Çok şükür Kayseri’de Sayın Valimizin, Büyükşehir Belediye ve ilçe belediye başkanlarımızın önderliğinde kurumlarımızın gayretiyle bir araya gelip neler yapılmalı, hemşehrilerimize ne yapabiliriz gayreti iyi bir seviyede gidiyor. Emeği geçen herkesten Allah razı olsun. Bizim AK Parti iktidarında geleneksel belediyecilik anlayışımızda muhtarlarımızın kıymetini bilerek, onları el üstünde tutarak onlar da bizlere yardımcı oldular, önümüzü açtılar. Halkın temsilcisi oldular. Tüm muhtar arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Yaptığınız toplantının hayırlı olmasını diliyorum. Hepinizi saygıyla ve hürmetle selamlıyorum. Allah kolaylık versin.”

Vali Gökmen Çiçek ise muhtarların gününü kutlayarak, “Bugün Muhtarlar Günü’müzü kutlamak ve birbirimizden moral almak için toplandık. Muhtarlar Günü’müz kutlu olsun” dedi.

Konuşmasında Gazze’deki insani drama değinen Çiçek, “Aslında içimiz kan ağlıyor, canımız yanıyor. Çünkü Türkiye sadece Türkiye değil, bir de bizim gönül coğrafyamız var. Kalbi bizimle atanlar var. Oradaki insanların acısını da acımız biliyoruz. Derdini de derdimiz biliyoruz. Gazze’de vahşeti hep beraber gördük. Adeta insanlığımızdan utandık. O gece bir tweet attım, eğer buna da ses çıkmıyorsa kopsun kıyamet diye. Dolayısıyla içimizin kan ağladığı zamanlardan geçiyoruz. Allah oradaki kardeşlerimizin yardımcısı olsun. Cumhurbaşkanımızın ve hükümetimizin oradaki akan kanın durması için yaptığı çabalara da Allah yardım etsin” diye konuştu.

Vali çiçek, uyuşturucu ile mücadelede kararlılık vurgusu da yaparak, şunları söyledi:

“Hep beraber Kayseri’den uyuşturucuyu söküp atacağız, kökünü kazıyacağız. Geçen bir toplantı yaptık Büyükşehir Belediye Başkanımızla, metruk bina da bırakmayacağız. Hepimiz bir mücadele vereceğiz. Eğer bir şeyin içerisinde muhtar destek olmuyorsa o iş başarılı olmuyor. Muhtar o işin içerisindeyse bir şekilde o işte başarı elde ediyoruz. O yüzden bu konuda hep beraber bir mücadele vereceğiz. Cenab-ı Allah bu şanlı millete hizmet onurunu bize verdi. Binlerce kere şükürler olsun. Hele Kayseri gibi dualı bir şehre hizmet etme imkânımız var. Siz mahallelerde atan kalp, alınan nefessiniz.”

“Birbirimizi yürekten seviyoruz”

Kayseri’deki birlik beraberlik duygusunun da altını çizen Çiçek, “Kayseri Büyükşehir Belediyemiz, kaymakamlarımız ve belediye başkanlarımız, sizleri çok seviyoruz. Şehrimizde çok güzel bir birlik, beraberlik var. Büyükşehir Belediye Başkanı ile iki gün görüşmesek birbirimizi özlüyoruz. Birbirimizi yürekten seviyoruz. Allah bu şehrin birlik beraberliğini bozmasın ve bu şehrin bu ülkedeki değerini arttırarak Kayseri’yi hakim kılsın. Bu yemeği Büyükşehir Belediyemiz verdi, Başkanımızı tebrik ediyor, teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.