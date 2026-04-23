Başkan Büyükkılıç’tan müjdeli haber: “Kumsmall, Erkilet ve Millet Bahçesi tramvay hattı için çalışmalar başladı”

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Kumsmall, Erkilet ve Millet Bahçesi’ne kadar uzanacak olan tramvay hattı için çalışmaların başladığını, 2028’de son bulmasını hedefledikleri belirtti. Başkan Büyükkılıç, “Avrupa’nın en iyi spor şehri olan Kayserimizi, Dünya Spor Başkenti olma yolunda yukarıya taşımak için çalışmalarımızı yaptık. Lupatelli tarafından, ACES’in yetkilisi, hatırlanacağı üzere yüzde 99,5 dedi. Ondan sonraki süreci de inşallah bu hafta içerisinde yapılacak çalışmalar ile sonuçlandıracak ve 10 gün içerisinde Dünya Spor Başkenti olma yolunda da bu çalışmaların yapıldığı, yarışmanın yapıldığı 9 tane ülke ve şehir arasında Kayseri'nin en önde olduğunu ve buna layık olduğunu yaptıkları incelemelerle paylaştılar. Kumsmall bölgesinde sonuçlanmış olan tramvay hattımızı Erkilet Bulvarı'na, Erkilet Bulvarı'ndan Bülbül Pınarı tarafına, sonrasında tekrar emniyetimizin ve Abdullah Gül Üniversitemizin önünden alta girmek suretiyle Cumhuriyet Meydanımızın altından Millet Bahçemizde sonuçlanacak şekliyle projelendirdik ve projemizin çalışmalarını karara bağladık. Kayserimize tramvay hattımızı en güzel şekilde tamamlayacak olan önemli bir çalışmaya da imza atma amacıyla gitmiş iken yolda dönerken Kültür Bakanımız aradı. Şehrimize Türksoy Kültür Başkentliği'nin layık olduğunu, ilgili komisyon tarafından paylaşıldığını ifade etti ve bu müjdeyi bizimle paylaştı. İnşallah sporun da başkenti, kültürün de başkenti, turizmin de önemli bir merkezi, gastronominin de önemli bir merkezi olma yönündeki gayretlerimizi sürdüreceğiz. Amacımız bu şehri güzelliklerle buluşturmak. Erkilet tramvay hattı projeleri inşallah 2 ay içerisinde Sayın Cumhurbaşkanımıza kesin projenin kendisine arz edilmesini sağlayıp daha sonraki süreçte de çalışmalarımıza imza atılıp hayata geçirilmesi için sürecin yönetilmesini sağlayacağımıza inanıyorum. 2028’e yetiştiririz diye umuyoruz. Şehrimizin merkezine gelecek olan, 2028 gibi planlanan hızlı tren çalışmaları hızla devam ederken tramvayı da entegre ederek Millet Bahçemizde buluşturacak şekilde o projeyi tamamlayarak en güzel imzayı atacağımızı ifade ettiğimde, o da aynı şeyi söyledi. Gayret edeceğiz, hep beraber çalışacağız” şeklinde konuştu.