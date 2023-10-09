Başkan Büyükkılıç'tan Öğrencilerle 'Kariyer' Sohbetleri

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç yeni eğitim öğretim yılında Kariyer Günleri'ne devam ederek, Özel Kayseri OSB Teknik Koleji'nde öğrencilerle tecrübelerini paylaştı.

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  • 09.10.2023 13:52
  • Güncelleme: 09.10.2023 16:31
Başkan Büyükkılıç'tan Öğrencilerle 'Kariyer' Sohbetleri
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç; yeni eğitim öğretim yılında Kariyer Günleri’ne devam ederek, Özel Kayseri OSB Teknik Koleji’nde öğrencilerle tecrübelerini paylaştı.

Gençlerle bir araya gelerek onların talep ve isteklerini dinlemeye özen gösteren Başkan Büyükkılıç, yeni haftaya Özel Kayseri OSB Teknik Koleji’nde başladı. Büyükkılıç, okul girişinde Kayseri Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Yalçın, Melikgazi İlçe Milli Eğitim Müdürü Hacı Kaya, Özel Kayseri OSB Teknik Koleji Genel Müdürü Erdoğan Ayata tarafından karşılandı. Kariyer Günleri çerçevesinde OSB Teknik Koleji’nde gençlerle buluşan Başkan Büyükkılıç, burada öğrencilerin sevgi gösterileriyle karşılaştı. Büyükkılıç, gençlerle tecrübelerini paylaşırken, öğrencilerin taleplerini de yüz yüze dinledi. Öğrencilerin alkışlarıyla konferans salonuna giren Başkan Büyükkılıç, burada tecrübelerini paylaşırken, “Arzu ettiğimiz özellikle ‘her işi yaparım’ diyenden ziyade, ‘ben şu işi çok iyi yaparım’ diyen yetenekli insanlara ihtiyacımız var” dedi. Gençlere verdikleri önemden bahseden Büyükkılıç, “Biz sizleri çok önemsiyoruz, bu kurumları çok önemsiyoruz. Ülkemizi kalkındıracak olan, Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın yol arkadaşları olacak olan sizlersiniz. Üreten sizler olacaksınız, ihraç eden sizler olacaksınız, evine helalinden ekmek götüren sizler olacaksınız” diye konuştu. Başkan Büyükkılıç, öğrencilere tavsiyelerde de bulunarak, şunları söyledi;

“Şehrimizi, ülkemizi çok seviyoruz. En önemlisi insanlığa hizmet etmeyi ibadet biliyoruz. İnsanların en hayırlısı onlara hizmet edendir. Ay yıldızlı Türk bayrağımıza, vatanımıza, milletimize, devletimize, ailemize, inancımıza sahip çıkan bir nesil olun. En önemlisi mutlaka mesleğinizi çok iyi öğrenin. İnşallah kendinizi çok iyi yetiştirirsiniz. Aranan eleman olacaksınız. Mutlaka bulunduğunuz yerin kıymetini bilin. Sizlerin alnından öpüyorum. Okulunuza sahip çıkın. Organize Sanayisi bizim gururumuz, Kayseri’mizin gururudur.”

Büyükkılıç, Kayseri’nin eğitim merkezi ve eğitim dostu olduğuna dikkat çekerek, “Genç dostu şehir, Sayın Cumhurbaşkanımızın elinden iki defa genç dostu diye ödül aldık. Dolayısıyla şehrimizi sizlere layık hale getirmeye çalışıyoruz” dedi. Başkan Büyükkılıç, konuşmasında Kayseri’nin gelişen ulaşım ağından, yeni yapılan havalimanından ve Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi’nden de söz etti. Öğrencilere donanımlı, eğitimli ve özgüvenli olarak kendilerini yetiştirmeleri yönünde nasihatlerde bulunan Büyükkılıç, Kayseri’nin ilçelerini sorduğu bir öğrenciye saat hediye etti ve öğrencilere Kayseri’yi iyi tanımalarını tavsiye etti. Başkan Büyükkılıç, daha sonra öğrencilerden gelen soruları tek tek cevapladı. Çeşitli okullarda güzel bir tecrübe paylaşımı yapıldığını ve istifade edeceklerini ifade eden Melikgazi İlçe Milli Eğitim Müdürü Hacı Kaya ise okullara gelerek yol gösterdiği için Büyükkılıç’a teşekkür etti.

OSB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Yalçın da etkinliği, her ay şehrin ileri gelenlerinin davet edilerek, öğrenciler ile görüştürülmesi, öğrencilerin ufkunun genişletilmesi bakımından hayırlı ve güzel bir etkinlik olarak niteleyerek, emeğe geçenlere teşekkür etti. Özel Kayseri OSB Teknik Koleji Genel Müdürü Erdoğan Ayata ise öğrencilerin Başkan Büyükkılıç’ın tecrübelerinden, deneyimlerinden faydalanacağını belirtti. Konuşmaların ardından Büyükşehir Belediyesi tarafından hazırlanan Zenginlikler Şehri Kayseri videosu izletildi.

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İHA

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