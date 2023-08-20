Başkan Büyükkılıç'tan Oruçreislilere İkinci Etap Müjdesi

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Büyükşehir Belediyesi, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ve Toplu Konut Dairesi (TOKİ) iş birliğiyle tamamlanan Oruçreis Kentsel Dönüşüm Projesi 572 Konut Anahtar Teslim Töreni'nde ikinci etabın 13 Eylül'de ihaleye çıkılacağı müjdesini verdi.

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  • 20.08.2023 11:51
  • Güncelleme: 20.08.2023 12:18
Başkan Büyükkılıç'tan Oruçreislilere İkinci Etap Müjdesi
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Büyükşehir Belediyesi, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ve Toplu Konut Dairesi (TOKİ) iş birliğiyle tamamlanan Oruçreis Kentsel Dönüşüm Projesi 572 Konut Anahtar Teslim Töreni’nde ikinci etabın 13 Eylül’de ihaleye çıkılacağı müjdesini verdi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki ve TOKİ Başkanı Ömer Bulut ile şehir protokolünün katılımlarıyla gerçekleşen Oruçreis Kentsel Dönüşüm Projesi 572 Konut Anahtar Teslim Töreni’nde yeni müjdeler verdi. Bu projenin ikinci etabının da 13 Eylül’de ihalesinin yapılacağı müjdesini veren Büyükkılıç, “Çok değerli Oruçreisli dostlarımız, kardeşlerimiz, bizlere her zaman sahip çıkan, dua eden, destek olan canlarımız, buradan bu müjdeyi sizlere veriyoruz. Allah’ın izniyle yapılan her güzel çalışma yerde kalmaz, hedefine ulaşır, işte ikinci etabın da ihale kararı alındı, 13 Eylül’de ihalesi yapılacak” diye konuştu. Başkan Büyükkılıç, “Biz sizleri seviyoruz, sizlerin hizmetkârı olmayı ibadet biliyoruz, kimseyi ayrıştırmadan, ötekileştirmeden Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatlarında olduğu gibi insanı yaşat ki devlet yaşasın felsefesiyle, onurlu bir şekilde sizlerin yaşayacağı ortamı hazırlama yönünde çalışmalarımızı sürdürüyoruz” dedi. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nın destekleri ile gerçekleşen 7. Ulusal Her Yönüyle Kentsel Dönüşüm Kongresi’nde, Oruç Reis Projesi ile “En iyi riskli alan ilan eden belediye” ödülünü aldığını hatırlatan Büyükkılıç, “100 bin metrekarelik alanın 50 bin metrekaresi yeşil alana ayrılmış durumda. Önünüzdeki dönem yapılacak ihale ile de tam 600 konut yine yapılacak ve hak sahiplerine teslim edilecek. Birliğin, beraberliğin, dayanışmanın bereketini yaşadığımızı ifade ediyorum” ifadelerini kullandı. Başkan Büyükkılıç, Kayseri’nin diğer bölgelerinde de çalışmalar yapmak için irade göstereceklerini vurgulayarak, “Birliğin, beraberliğin, dayanışmanın bereketini yaşıyoruz. İyi ki varsınız, sağ olun, var olun, Allah’a emanet olun” dedi.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ve TOKİ işbirliğinde Kocasinan bölgesi Oruçreis Mahallesi’nde Kentsel Dönüşüm Projesi, uzlaşma görüşmelerinin, Büyükşehir Belediye Meclis Kararı istikametinde uygulama esaslarına göre yapılıp, tüm hak sahipleri ile eşit ve şeffaf sözleşmeler yapıldı. Güvenli, sosyal ve ekonomik değerleri geliştirici, okulu, camisi, sosyal donatı alanları ve ticaret alanları ile yaşanabilir, en önemlisi afet riskine önlem alınacak nitelikte bir kentsel dönüşüm uygulaması hayata geçirildi. 100 bin metrekareden 50 bin metrekare yeşil alan yer alırken, çok katlı yapı yerine daha çok yatay mimari anlayış içerisinde en fazla 5 kat yapıldı. Ayrıca, çevre düzenlemesi, yaşam alanları ile birlikte şehrimize yakışan bir proje oldu. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile Kayseri Büyükşehir Belediyesi’nin iş birliği halinde yapmış olduğu Oruçreis Kentsel Dönüşüm Projesi çerçevesinde; 138 m2’lik (3+1), 120 m2’lik (3+1) ve 90 m2’lik (2+1) olmak üzere üç grupta kuralar gerçekleştirildi ve anahtar teslimleri yapıldı.

Depreme dayanıklı yapılar ile yeşile dönüşüm sloganı ile yapılan projede, bu etapta yeşil alan, çocuk oyun grupları, cami, ticaret alanları, ilkokul ve ortaokul yer alırken, yanı başındaki raylı sistem ile ulaşım ağı da geniş olacak.

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İHA

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