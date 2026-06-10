Başkan Büyükkılıç'tan Özvatan ve Sarıoğlan Çıkarması

Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, vatandaşlarla doğrudan temas kurmayı esas alan belediyecilik anlayışı doğrultusunda Sarıoğlan ve Özvatan ilçelerinde kapsamlı ziyaretlerde bulundu. İlçe teşkilatları, esnaf ve vatandaşlarla bir araya gelen Başkan Büyükkılıç, istişare kültürünün önemine dikkat çekerek, Kayseri’nin her köşesinde hizmet ve gönül belediyeciliğini sürdürdüklerini ifade etti.

Ziyaret programına Sarıoğlan’da başlayan Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, AK Parti Sarıoğlan İlçe Başkanı İbrahim Özkurt’u ziyaret ederek ilçeye yönelik çalışmalar ve projeler hakkında değerlendirmelerde bulundu. Ardından ilçe esnafını ziyaret eden Başkan Büyükkılıç, vatandaşlarla sohbet ederek talep ve önerilerini dinledi.

Sarıoğlanlıların sıcak ilgisinden duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Büyükkılıç, “Birlik ve beraberlik içerisinde bizleri samimiyetle bağrına basan, güler yüzü ve içtenliğiyle karşılayan tüm hemşehrilerimize teşekkür ediyorum. Gönül köprülerimizi güçlendirmeye, vatandaşlarımızla omuz omuza yürümeye devam edeceğiz” dedi.

“Sarıoğlan’da Bereket, Spor ve Gençlik Var”

İlçe programı kapsamında Sarıoğlan Kadın ve Gençlik Merkezi’ni de ziyaret eden Başkan Büyükkılıç, üretim yapan kadınlarla ve spor faaliyetlerine katılan gençlerle buluştu. Merkezde yürütülen çalışmaları inceleyen Büyükkılıç, kadınların üretime katkısının ve gençlerin sportif faaliyetlerle gelişiminin geleceğe dair umut verdiğini belirtti.

Kadınların el emeği göz nuru ürünlerini yakından inceleyen Başkan Büyükkılıç, gençlerin sporla iç içe yetişmesinin önemine vurgu yaparak, “Üreten kadınlarımızı ve geleceğimiz olan gençlerimizi görmek bizlere güç veriyor. Büyükşehir Belediyesi olarak her zaman kadınlarımızın ve gençlerimizin yanında olmaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

Özvatan’da Vatandaşlarla Gönül Buluşması

Sarıoğlan ziyaretlerinin ardından Özvatan’a geçen Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Özvatan Belediye Başkanı Halit Demir ile birlikte vatandaşlarla bir araya geldi. İlçe sakinleriyle sohbet eden ve taleplerini dinleyen Başkan Büyükkılıç, yerel yönetim anlayışlarının temelinde insan odaklı hizmet bulunduğunu söyledi.

Vatandaşlarla kurulan güçlü bağın hizmet motivasyonlarını artırdığını belirten Büyükkılıç, “Her bir hemşehrimizin sözüne kulak veriyor, samimiyetle dertleşiyor ve çözüm üretmeye gayret ediyoruz. Biz bu memlekete sadece hizmet etmiyoruz; aynı sofrayı paylaşıyor, aynı duyguları yaşıyoruz. Her zaman olduğu gibi yine vatandaşlarımızla yan yanayız, birlikteyiz” diye konuştu.

Büyükşehir Sahada

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç’ın ilçe ziyaretlerine Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcıları Ufuk Sekmen ve Mustafa Türkmen, Kırsal Hizmetler Daire Başkanı Yasin Harmancı ve KASKİ Genel Müdürü Yavuz Çağan da eşlik etti.

Büyükşehir Belediyesi, kent merkezi ve ilçelerde yürüttüğü yatırımları yerinde takip ederken, vatandaşların beklenti ve taleplerini doğrudan dinlemeye yönelik saha ziyaretlerini aralıksız sürdürüyor.