Başkan Büyükkılıç'tan Ramazan'da Gönül Köprüsü Ziyaretleri

Büyükşehir Belediyesi’nin gönül belediyeciliği anlayışını sahada birebir temaslarla sürdüren Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Ramazan ayının manevi atmosferinde esnaf ve vatandaşlarla buluştu.

Kocasinan ilçesi Sivas Bulvarı üzerinde faaliyet gösteren esnafla tokalaşan, hayırlı işler ve bol kazançlar dileyen Başkan Büyükkılıç, iş yerlerine girerek talep ve önerileri dinledi. Alışveriş yapan vatandaşlarla da sohbet eden Büyükkılıç, Ramazan’ın paylaşma ve dayanışma ruhuna dikkat çekti.

Ziyaret boyunca sıcak ve samimi görüntüler oluşurken, vatandaşların yoğun ilgisi dikkat çekti. Birçok hemşehrisiyle hatıra fotoğrafı çektiren Başkan Büyükkılıç, “Alışveriş yapan hemşehrilerimi ve alın teriyle rızkını kazanan esnaflarımızı ziyaret ettik. İyi ki birlikteyiz, iyi ki bu şehre hizmet ediyoruz. Birliğimiz daim olsun” ifadelerini kullandı.

Esnaf ve vatandaşlar ise Büyükşehir Belediyesi’nin şehir genelinde yürüttüğü hizmetlerden memnuniyet duyduklarını belirterek, Başkan Büyükkılıç’a hem sahada olması hem de ulaşılabilir yönetim anlayışı dolayısıyla teşekkür etti.