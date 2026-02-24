  • Haberler
  • Gündem
  • Başkan Büyükkılıç'tan Ramazan'da Gönül Köprüsü Ziyaretleri

Başkan Büyükkılıç'tan Ramazan'da Gönül Köprüsü Ziyaretleri

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Ramazan ayında esnaf ve vatandaşlarla bir araya geldi. Samimi sohbetlerin gerçekleştiği ziyarette birlik, beraberlik ve gönül belediyeciliği vurgusu öne çıktı.

Başkan Büyükkılıç'tan Ramazan'da Gönül Köprüsü Ziyaretleri

Büyükşehir Belediyesi’nin gönül belediyeciliği anlayışını sahada birebir temaslarla sürdüren Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Ramazan ayının manevi atmosferinde esnaf ve vatandaşlarla buluştu.

Kocasinan ilçesi Sivas Bulvarı üzerinde faaliyet gösteren esnafla tokalaşan, hayırlı işler ve bol kazançlar dileyen Başkan Büyükkılıç, iş yerlerine girerek talep ve önerileri dinledi. Alışveriş yapan vatandaşlarla da sohbet eden Büyükkılıç, Ramazan’ın paylaşma ve dayanışma ruhuna dikkat çekti.

Ziyaret boyunca sıcak ve samimi görüntüler oluşurken, vatandaşların yoğun ilgisi dikkat çekti. Birçok hemşehrisiyle hatıra fotoğrafı çektiren Başkan Büyükkılıç, “Alışveriş yapan hemşehrilerimi ve alın teriyle rızkını kazanan esnaflarımızı ziyaret ettik. İyi ki birlikteyiz, iyi ki bu şehre hizmet ediyoruz. Birliğimiz daim olsun” ifadelerini kullandı.

Esnaf ve vatandaşlar ise Büyükşehir Belediyesi’nin şehir genelinde yürüttüğü hizmetlerden memnuniyet duyduklarını belirterek, Başkan Büyükkılıç’a hem sahada olması hem de ulaşılabilir yönetim anlayışı dolayısıyla teşekkür etti.

Haber Merkezi

Bakmadan Geçme

Alperen Ocakları'nın İftar Çadırı Kiçikapı'da
Alperen Ocakları'nın İftar Çadırı Kiçikapı'da
Kayseri'de 232 çift, evliliklerinde 1 yılı doldurmadan boşandı
Kayseri’de 232 çift, evliliklerinde 1 yılı doldurmadan boşandı
Kayseri dahil 75 ilde narkotik operasyonu: 888 tutuklama
Kayseri dahil 75 ilde narkotik operasyonu: 888 tutuklama
'Arılar Çoğalsın, Bereket Katlansın' projesine yoğun ilgi
“Arılar Çoğalsın, Bereket Katlansın” projesine yoğun ilgi
Kayseri Turizm Master Planı 2025-2030 yayımlandı
Kayseri Turizm Master Planı 2025-2030 yayımlandı
Kayseri'de evlilik yaşı ilerliyor
Kayseri’de evlilik yaşı ilerliyor
Kayseri Gündem - Bizi Sosyal Medyada Takip Edin!
Facebook X.com Instagram
WhatsApp İhbar Hattı
0533 704 84 10
ÇEKİN, GÖNDERİN, YAYINLAYALIM!