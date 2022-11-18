Başkan Büyükkılıç'tan raylı sistem hattı çalışmalarına yakın markaj

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Raylı Sistem 5. Aşama Talas Mevlana-Furkan Doğan Arası Tramvay Hattı'nın yapıldığı çalışmaları inceleyerek, yakından takip etti.

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  • 18.11.2022 11:02
  • Güncelleme: 18.11.2022 11:19
Başkan Büyükkılıç'tan raylı sistem hattı çalışmalarına yakın markaj
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Raylı Sistem 5. Aşama Talas Mevlana-Furkan Doğan Arası Tramvay Hattı’nın yapıldığı çalışmaları inceleyerek, yakından takip etti.

Kayseri Kentiçi Raylı Taşıma Sistemi 5. Etap Şehit Furkan Doğan İstasyonu ile Talas Anayurt bölgesine yaklaşık 5,5 kilometre uzunluğunda güzergâh boyunca 9 adet yolcu istasyonu, 3 adet yer altı kuyu deposu ile birlikte su deposu ve 3 adet de trafo merkezi bulunan elektromekanik işleri de dâhil olmak üzere ilave raylı sistem hattı yapılıyor. Yapım çalışmaları hummalı şekilde sürerken, Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, çalışmaları yerinde inceledi.

Genel Sekreter Yardımcısı Ali Hasdal ve yetkililerden son durum hakkında bilgiler alan Başkan Büyükkılıç, “Furkan Doğan-Mevlana hattı diye bilinen Talas’ımızın ikinci hattıyla ilgili de yapılan çalışma hızla devam ediyor. Gelişen Talas bölgemizin ulaşım konforunu artıracak olan projemizde de çalışmalarımız sağlıklı şekilde sürüyor” diye konuştu.

Büyükkılıç, bu projenin kentin ulaşım sistemini modern, konforlu ve güvenli hale getirecek çalışmalardan birisi olduğunun altını çizdi. Başkan Büyükkılıç, çalışmalarda emeği geçen yüklenici firmalar ve altyapı kuruluşlarına teşekkür etti.

Anafartalar-Şehir Hastanesi-Mobilyakent raylı sistem hattının da çalışmalarının aralıksız sürdüğünü vurgulayan Büyükkılıç, çalışmaları devam eden her iki projenin hizmet vermeye başladığında, şehrin önemli noktalarına alternatif, hızlı, güvenli ve konforlu bir ulaşım imkânı sağlanmış olacağını ifade etti.

Anafartalar-Şehir Hastanesi-Mobilyakent ve Şehit Furkan Doğan-Talas Mevlana raylı sistem hatları tamamlandığında kentin doğu batı yönlü yaklaşık 35 kilometre uzunluğunda olan tramvay sistemi 48 kilometreye ulaşmış olacak.

Ayrıca yeni hatların hizmete girmesi ve mevcut hizmet veren 69 adet tramvay sayısının yeni tramvaylarla 80’e çıkarılması ile 175 bin civarında yolcu taşıma kapasitesine ulaşılacak. Genişleyen ve gelişen raylı sistem ağı ile vatandaşlar şehrin önemli noktalarına güvenli ve konforlu ulaşım imkânına kavuşacak.

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İHA

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