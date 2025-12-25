Başkan Büyükkılıç'tan Regaip Kandili Mesajı

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, mübarek üç ayların başlangıcını müjdeleyen Regaib Kandili dolayısıyla yayımladığı mesajda birlik, beraberlik, dayanışma ve kardeşlik vurgusu yaptı.

Başkan Büyükkılıç'tan Regaip Kandili Mesajı

Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Regaib Kandili dolayısıyla bir mesaj yayımlayarak, bu mübarek gecenin manevi iklimine dikkat çekti. Başkan Büyükkılıç, rahmet, bereket ve mağfiret ayları olan üç ayların başlangıcında idrak edilen Regaib Kandili’ne ulaşmanın huzur ve mutluluğunu yaşadıklarını ifade etti.

Regaib Kandili’nin duaların kabul olduğu, gönüllerin arındığı müstesna zamanlardan biri olduğunu belirten Büyükkılıç, “Bu gece vesilesiyle milletimizin ve tüm İslam âleminin Regaib Kandili’ni tebrik ediyorum. Yüce Allah’tan bu gecenin tüm insanlığa barış, huzur ve esenlik getirmesini niyaz ediyorum” dedi.

Kayseri’nin farklı medeniyetlerin buluştuğu kadim bir şehir olduğuna vurgu yapan Başkan Büyükkılıç, böylesi anlamlı gecelerin toplumsal dayanışmayı güçlendirdiğini ifade ederek, “Birlik ve beraberliğimizi pekiştiren bu gecede yardımlaşma, paylaşma ve kardeşlik duygularımızı daha da artırmalıyız. Daha huzurlu bir Kayseri ve daha güçlü bir Türkiye için dualarımızı eksik etmeyelim” ifadelerini kullandı.

Regaib Kandili’nin aynı zamanda Ramazan ayının müjdecisi olduğunu hatırlatan Başkan Büyükkılıç, “Üç ayların başlangıcında yer alan Regaib Kandili, bizlere manevi bir yenilenme fırsatı sunmaktadır. Bu mübarek zamanları dua, tövbe ve ibadetlerle en güzel şekilde değerlendirmeyi Rabbim hepimize nasip eylesin” şeklinde konuştu.

Başkan Büyükkılıç, mesajının sonunda tüm Kayserililerin ve İslam âleminin Regaib Kandili’ni tebrik ederek, “Bu gecenin gönüllerimize huzur, evlerimize bereket, hayatlarımıza umut getirmesini diliyorum. Regaib Kandili’miz mübarek olsun” temennisinde bulundu.

Haber Merkezi

Bakmadan Geçme

Başkan Çolakbayrakdar'dan Milletvekili Cıngı'ya destek
Başkan Çolakbayrakdar'dan Milletvekili Cıngı'ya destek
Kayserispor'un devre arası programı belli oldu
Kayserispor’un devre arası programı belli oldu
Kayseri OSB Sağlık Merkezi Hizmete Açılıyor
Kayseri OSB Sağlık Merkezi Hizmete Açılıyor
AGÜ'de Afet Farkındalık ve Yangın Eğitimi
AGÜ'de Afet Farkındalık ve Yangın Eğitimi
Ankara'dan Erkilet Tarmvay Hattı Talebi
Ankara'dan Erkilet Tarmvay Hattı Talebi
Başkan Büyükkılıç, Şehir Sohbetlerine Konuk Oluyor
Başkan Büyükkılıç, Şehir Sohbetlerine Konuk Oluyor
Kayseri Gündem - Bizi Sosyal Medyada Takip Edin!
Facebook X.com Instagram
WhatsApp İhbar Hattı
0533 704 84 10
ÇEKİN, GÖNDERİN, YAYINLAYALIM!